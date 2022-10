3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Zwingen Unentschieden gegen Black Stars 1:1 lautet das Resultat zwischen Black Stars und Zwingen. Die Teams teilen sich die Punkte. 09.10.2022, 15.46 Uhr

(chm)

Das 1:0 erzielte Perparim Rexhepi in der 35. Minute. Den Ausgleich erzielte Dominique Tschabold in der 62. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Sandro Piatti (16.) und Sandy Sprunger (49.). Für Black Stars gab es keine Karte.

Der Sturm von Black Stars sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 37 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.6 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Black Stars nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 4. Black Stars hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Black Stars spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Liestal (Platz 9). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Zwingen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zwingen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Stein. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Black Stars - FC Zwingen 1:1 (1:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 35. Perparim Rexhepi 1:0. 62. Dominique Tschabold (Penalty) 1:1. – Black Stars: Ilias Nabil, Esmir Asani, Darko Ristic, Aleksandar Sekulic, Luka Vidovic, Perparim Rexhepi, Endi Zulic, Yulian Flores Alvarez, Lazar Peric, Arbnit Shala, Abiran Sambasivam. – Zwingen: Yannic Heinlin, Sandro Guthauser, Patrick Müller, Fabian Brunner, Jonas Nussbaumer, Pravin Manotheepan, Dominique Tschabold, Renato Lisser, Sandy Sprunger, Denojahn Ponnuthurai, Sandro Piatti. – Verwarnungen: 16. Sandro Piatti, 49. Sandy Sprunger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 15:19 Uhr.

