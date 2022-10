3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Alkar gegen Oberdorf Sieg für den Tabellenvierten: Alkar lässt am Samstag zuhause beim 4:2 gegen Oberdorf (Rang 14) nichts anbrennen. 24.10.2022, 17.14 Uhr

Daniel Dujmovic eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Alkar das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alkar stellte Ivan Vukelja in Minute 17 her. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Oberdorf kam es, als Simon Horvat in der 22. Minute ins eigene Tor traf.

Zum Ausgleich für Oberdorf traf Liam Wenger in der 25. Minute. Zeljko Madzarevic brachte Alkar 3:2 in Führung (52. Minute). Mit dem 4:2 für Alkar schoss Kevin Ilisinovic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alkar erhielten Andrej Saric (47.) und Ivan Tunjic (77.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Andrin Alt (77.)

Die Offensive von Alkar hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 39 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 38 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Alkar um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 3. Alkar hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alkar in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Münchenstein. Diese Begegnung findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Concordia Basel kriegt es Oberdorf als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Dienstag (25. Oktober) statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: NK Alkar - FC Oberdorf 4:2 (2:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 10. Daniel Dujmovic 1:0. 17. Ivan Vukelja 2:0. 22. Eigentor (Simon Horvat) 2:1.25. Liam Wenger 2:2. 52. Zeljko Madzarevic 3:2. 72. Kevin Ilisinovic 4:2. – Alkar: Darko Pavic, Simon Horvat, Ivan Vukelja, Ivan Tunjic, Marinko Sucic, Franjo Soldo, Benard Muja, Antun Hrskanovic, Andrej Saric, Daniel Dujmovic, Zeljko Madzarevic. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Andrin Alt, Lars Lägeler, Lucas Burri, Andrea Pichler, Akishan Thavaratnam, Lionel Reichenstein, Liam Wenger, Michael Lohner, Jan Weber. – Verwarnungen: 47. Andrej Saric, 77. Ivan Tunjic, 77. Andrin Alt.

