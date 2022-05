4. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Dornach gegen Kleinlützel Dornach holt gegen Kleinlützel auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzwölften 3:1. 08.05.2022, 18.24 Uhr

Lukas Berg eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Dornach das 1:0 markierte. Erneut Lukas Berg traf in der 40. Minute auch zum 2:0 für Dornach. Pechvogel Tobias Chavannes traf in der 50. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Kleinlützel zum 1:2 bedeutete. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noah Kuhn in der 54. Minute. Er traf zum 3:1 für Dornach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Dornach bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kleinlützel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Dornach um einen Platz nach vorne. 33 Punkte bedeuten Rang 4. Dornach hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dornach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Aesch (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Kleinlützel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kleinlützel hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kleinlützel tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Röschenz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Kleinlützel - SC Dornach 1:3 (0:2) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 31. Lukas Berg 0:1. 40. Lukas Berg 0:2. 50. Eigentor (Tobias Chavannes) 1:2.54. Noah Kuhn 1:3. – Kleinlützel: Patrick Wagner, Fabio Giger, Diego Dreier, Kevin Schenk, Joel Spies, Ruedi Brunner, Sammy Curro, Matthias Tschan, Manuel Meyer, Roman Vogt, Eric Dreier. – Dornach: Melvin König, Manuele Häusler, Tobias Chavannes, Nikola Nikolic, Kilian Schröter, Pascal Saladin, Lukas Berg, Maximilian Ditzler, Dominik Ditzler, Yannic Altermatt, Nico Berger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

