2. Liga Pflichtsieg für Reinach gegen Black Stars Reinach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Black Stars: Der Tabellendritte siegt zuhause 2:0 gegen den Tabellenneunten.

In der 68. Minute war es an Tobias Böhlen, Reinach 1:0 in Führung zu bringen. Wiederum Tobias Böhlen erhöhte in der 84. Minute auf 2:0 für Reinach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Reinach für Luc Durisch (22.) und Sven Wirz (80.). Eine Verwarnung gab es für Black Stars, nämlich für Jan Muzangu (61.).

Mit dem Sieg rückt Reinach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 2. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Reinach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage büsst Black Stars drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 12. Black Stars hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Black Stars ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Reinach - FC Black Stars 2:0 (0:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 68. Tobias Böhlen 1:0. 84. Tobias Böhlen 2:0. – Reinach: Joel Gerster, Yannis Friedli, Nick Oppliger, Luc Durisch, Tobias Fankhauser, Sven Wirz, Patrick Zenhäusern, Andreas Schöne, Luca Sarro, Siro Nichele, Claude Schmidlin. – Black Stars: Semir Erovic, Varun Kirupairajah, Yaya Sane Diedhiou, Alexandre Edwige, Karim Chafiq, Mohamed Farhat, Enis Fazlija, Emre Ercin, Mattia Salvatore, Jan Muzangu, Erik Rieser. – Verwarnungen: 22. Luc Durisch, 61. Jan Muzangu, 80. Sven Wirz.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 10:2, FC Birsfelden - FC Aesch 2:2, SV Muttenz - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Black Stars 2:0, AS Timau Basel - FC Gelterkinden 2:3, FC Pratteln - FC Wallbach-Zeiningen 2:0, BSC Old Boys - FC Laufen 6:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 13 Spiele/36 Punkte (54:13). 2. FC Reinach 13/23 (32:27), 3. FC Birsfelden 13/22 (28:23), 4. FC Pratteln 13/20 (31:26), 5. SV Muttenz 13/19 (33:35), 6. FC Aesch 13/19 (29:25), 7. FC Dardania 13/18 (27:43), 8. FC Wallbach-Zeiningen 13/17 (24:36), 9. FC Gelterkinden 13/16 (19:22), 10. BSC Old Boys 13/16 (29:25), 11. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (37:38), 12. FC Black Stars 13/13 (25:31), 13. AS Timau Basel 13/13 (24:30), 14. FC Laufen 13/12 (22:40).

