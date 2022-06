4. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Röschenz gegen Münchenstein FC – Jan Steingruber als Matchwinner Sieg für den Tabellenzweiten: Röschenz lässt am Samstag zuhause beim 3:2 gegen Münchenstein FC (Rang 9) nichts anbrennen. 11.06.2022, 21.35 Uhr

Die Entscheidung fiel in der 70. Minute, als Jan Steingruber den Treffer zum 3:2 für Röschenz erzielte.

Lukas Jecker hatte davor in der 9. Minute per Penalty zum 1:0 für Röschenz getroffen. Patrick Zimmermann glich in der 20. Minute für Münchenstein FC aus. Es hiess 1:1. der gleiche Patrick Zimmermann war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Münchenstein FC verantwortlich. Er traf erneut in der 55. Spielminute. Jan Steingruber glich in der 67. Minute für Röschenz aus. Es hiess 2:2.

Bei Röschenz gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Michael Strittmatter (65.) kassierte sie.

Die Offensive von Röschenz hat bislang häufig überzeugt: In 21 Spielen hat sie total 76 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 69 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Mit dem Sieg übernimmt Röschenz die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 50 Punkten. Es macht einen Platz gut. Für Röschenz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Röschenz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Röschenz - FC Münchenstein 3:2 (1:1) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 9. Lukas Jecker (Penalty) 1:0.20. Patrick Zimmermann 1:1. 55. Patrick Zimmermann 1:2. 67. Jan Steingruber 2:2. 70. Jan Steingruber 3:2. – Röschenz: Daniel Steiner, Janik Steg, Colin Darms, Yannic Schnell, Michel Cueni, Marco Cueni, Victor Misev, Lukas Jecker, Raphael Thomann, Jan Steingruber, José Martin Blanco Perez. – Münchenstein FC: Gianluca Bonarrigo, Silvan Stürchler, Basil Jäger, Dario Muchenberger, Michael Strittmatter, Daniele Abbt, Mahir Ali Calhan, Patrick Zimmermann, Mohammad Bashir Naderi, Davide Febbraio, Jordi Hatstatt. – Verwarnungen: 24. Lukas Jecker, 54. Colin Darms, 65. Michael Strittmatter, 73. Lucca Schnell, 75. Janik Steg.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 21:33 Uhr.