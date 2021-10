3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Rossoneri gegen Alemannia Basel Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 8 vs. 14) ist Rossoneri am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Alemannia Basel gerecht geworden und hat zuhause 2:0 gewonnen. 03.10.2021, 13.20 Uhr

(chm)

Rossoneri entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Leonid Rrahmani in der 64. Minute erfolgreich, dann traf Nico Frick null Minuten später zum 2:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rossoneri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Für Rossoneri ist es der zweite Sieg in Serie.

Rossoneri tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Alemannia Basel hat bisher nur verloren, nämlich siebenmal.

Mit dem sechstplatzierten SC Binningen kriegt es Alemannia Basel als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:0 (0:0) - Bifang, Lausen – Tore: 64. Leonid Rrahmani 1:0. 64. Nico Frick 2:0. – Rossoneri: Gustavo De Oliveira Ribeiro, Manuel Brogly, Mirco Melita, Benard Muja, Kristian Vokrraj, Leandro Ferreira, Cihad Kahraman, Luka Krajic, Nico Frick, Davide Quaranta, Leandro Stasi. – Alemannia Basel: Michele Miele, Cédric Federer, Christian Compare, David Aleksic, Luis Keller, Josip Brisevac, Noah Bortolussi, Jaffar Khamis, Aron Selle Lopez, Mauro Spampinato, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Zwingen - FC Laufen 1:2, FC Oberwil - FC Concordia Basel 4:2, FC Schwarz-Weiss b - FC Bubendorf 2:2, AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:0, FC Therwil - FC Gelterkinden 7:0, FC Black Stars - SC Binningen 8:1, FC Breitenbach - US Olympia 1963 1:0

Tabelle: 1. FC Laufen 7 Spiele/19 Punkte (25:6). 2. FC Therwil 7/15 (25:11), 3. FC Black Stars 7/15 (27:17), 4. FC Oberwil 7/14 (16:9), 5. AC Rossoneri 7/12 (16:13), 6. SC Binningen 7/12 (16:18), 7. FC Bubendorf 7/11 (18:15), 8. FC Schwarz-Weiss b 7/10 (14:13), 9. FC Zwingen 7/8 (18:16), 10. FC Gelterkinden 7/7 (12:22), 11. FC Breitenbach 7/7 (12:17), 12. FC Concordia Basel 7/5 (9:19), 13. US Olympia 1963 7/3 (10:17), 14. BCO Alemannia Basel 7/0 (4:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 13:18 Uhr.