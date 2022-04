3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Therwil gegen Olympia 1963 Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 14) ist Therwil am Mittwoch seiner Favoritenrolle gegen Olympia 1963 gerecht geworden und hat auswärts 3:1 gewonnen. 21.04.2022, 22.21 Uhr

Olympia 1963 ging zunächst in der 11. Minute in Führung, als Sandro Gogic zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später schaffte Asvin Ehsan aber den Ausgleich für Therwil. In der 72. Minute war es an Robin Frank, Therwil 2:1 in Führung zu bringen. In der 87. Minute erhöhte Gabriel Hermon auf 3:1 für Therwil.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Therwil. Gelbe Karten gab es bei Olympia 1963 für Matthias Mazzamati (40.) und Ibrahin Soto Caballero (60.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Therwil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Olympia 1963 kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 65 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 13).

Therwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 38 Punkten auf Rang 2. Für Therwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bubendorf (Platz 6). Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Olympia 1963 verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Olympia 1963 hat bisher zweimal gewonnen und 16mal verloren.

Mit dem siebtplatzierten FC Schwarz-Weiss b kriegt es Olympia 1963 als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Therwil 1:3 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 11. Sandro Gogic 1:0. 16. Asvin Ehsan 1:1. 72. Robin Frank 1:2. 87. Gabriel Hermon 1:3. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Karamba Badiane, Mamadou Sette, Ibrahima Thiam, Matthias Mazzamati, Christian Luis Coca Figueredo, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Daniel Fernando Ferreira Martins, Ibrahin Soto Caballero, Nilton Andre Altamirano Semino, Sandro Gogic. – Therwil: Yannick Hauser, Raphael Usteri, Samir Maiga, Dervis Iscan, Gregor Schaffter, Robin Frank, Asvin Ehsan, Gabriel Hermon, Sandro Weber, Urban Schaffter, Raphael Suter. – Verwarnungen: 29. Asvin Ehsan, 40. Matthias Mazzamati, 46. Dervis Iscan, 60. Ibrahin Soto Caballero, 65. Marc Häusermann, 74. Dominik Bätscher, 83. Jonas Zirngibl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

