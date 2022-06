4. Liga, Gruppe 1 Pratteln bezwingt auswärts Rheinfelden Sieg für Pratteln: Gegen Rheinfelden gewinnt das Team am Dienstag auswärts 5:1. 01.06.2022, 11.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Pratteln: Jorma Isenschmid brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Rheinfelden fiel in der 15. Minute, als Alessandro Basile ins eigene Tor traf. Jorma Isenschmid erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Pratteln.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Pratteln stellte Semih Cin in Minute 41 her. Pratteln erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Leonardo Tufilli weiter auf 4:1. Samir Etemovic baute in der 60. Minute die Führung für Rheinfelden 1909 weiter aus (1:4). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Der gleiche Samir Etemovic war auch für das 1:4 Rheinfelden 1909 verantwortlich. Der Treffer fiel mittels Penalty. Das letzte Tor der Partie erzielte Arda Aksoy, der in der 82. Minute die Führung für Pratteln auf 5:1 ausbaute.

Bei Pratteln sah Alessandro Basile (59.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jack Onpeng (45.) und Ardit Dema (83.). Für Rheinfelden gab es keine Karte.

Die Offensive von Pratteln ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 61 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rheinfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 59 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Pratteln unverändert. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 4. Pratteln hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Pratteln in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wallbach-Zeiningen (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am Freitag (3. Juni) statt (20.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Rheinfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rheinfelden erstmals wieder.

Rheinfelden tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Pratteln 3:5 (1:3) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 9. Jorma Isenschmid 0:1. 15. Eigentor (Alessandro Basile) 1:1.33. Jorma Isenschmid 1:2. 41. Semih Cin 1:3. 55. Leonardo Tufilli 1:4. 60. Samir Etemovic (Penalty) 1:4.71. Samir Etemovic (Penalty) 1:4.82. Arda Aksoy 1:5. – Rheinfelden: Marlo Gentili, Emre Colak, Halilcan Cetin, Deniz Kül, Ramazan Bakimci, Yasarcan Cetin, Arda Izgi, Volkan Polat, Yusuf Karadeniz, Samir Etemovic, Isyan Atesci. – Pratteln: Kristijan Muqaj, Raphael Saccomani, Riccardo Basile, Alessandro Basile, Aldin Becirovic, Ufuk Yorozlu, Jorma Isenschmid, Leonardo Tufilli, Jack Onpeng, Jerun Isenschmid, Semih Cin. – Verwarnungen: 45. Jack Onpeng, 72. Samir Etemovic, 80. Ibrahim Karadeniz, 83. Ardit Dema – Ausschluss: 59. Alessandro Basile.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.06.2022 11:47 Uhr.