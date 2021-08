2. Liga Pratteln gewinnt deutlich gegen Sissach Pratteln behielt im Spiel gegen Sissach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 29.08.2021, 12.58 Uhr

(chm)

In der 35. Minute gelang Jose Argenis Pichardo Santos der Führungstreffer zum 1:0 für Pratteln. Mit einem weiteren Tor sorgte Jose Argenis Pichardo Santos in der 64. Minute für das 2:0 für Pratteln. Luca Sarro baute in der 68. Minute die Führung für Pratteln weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Uros Ilic, der in der 88. Minute die Führung für Pratteln auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sissach erhielten Fation Balidemaj (67.) und Alban Zeqiri (70.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Pratteln, Uros Ilic (85.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Pratteln von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Pratteln hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Pratteln spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: BSC Old Boys (Rang 9). Die Partie findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Sissach rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Sissach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Sissach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Pratteln - SV Sissach 4:0 (1:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 35. Jose Argenis Pichardo Santos 1:0. 64. Jose Argenis Pichardo Santos 2:0. 68. Luca Sarro 3:0. 88. Uros Ilic 4:0. – Pratteln: Salem Fahdy, Meriton Neziraj, Robin Manuel Risch, Riccardo Costanzo, Yannic Cotting, Ardit Dema, Uros Ilic, Talha Esastürk, Marco Castaldo, Hugo Juliao Pereira, Jose Argenis Pichardo Santos. – Sissach: Ilir Misini, Joel Roth, Daniel Rickenbacher, Joel Sommerhalder, Goran Petrovic, Davide Branca, Sandro Leanza, Raphael Roggli, Manuel Albisser, Severin Isler, Alban Zeqiri. – Verwarnungen: 67. Fation Balidemaj, 70. Alban Zeqiri, 85. Uros Ilic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - SV Sissach 4:0, FC Allschwil - BSC Old Boys 5:0, FC Birsfelden - FC Gelterkinden 1:2, FC Amicitia Riehen - FC Aesch 0:5, FC Wallbach-Zeiningen - FC Dardania 3:1

Tabelle: 1. FC Aesch 3 Spiele/9 Punkte (11:1). 2. FC Allschwil 3/9 (10:3), 3. FC Pratteln 3/6 (9:5), 4. FC Gelterkinden 3/5 (5:4), 5. SV Muttenz 2/4 (4:3), 6. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:2), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 8. FC Reinach 2/3 (4:5), 9. BSC Old Boys 3/3 (5:9), 10. FC Amicitia Riehen 2/1 (1:7), 11. FC Birsfelden 3/1 (4:7), 12. SV Sissach 3/1 (3:8), 13. FC Dardania 3/0 (4:10), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 12:55 Uhr.