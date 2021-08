2. Liga Pratteln holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Möhlin-Riburg/ACLI Pratteln gewinnt am Dienstag auswärts gegen Möhlin-Riburg/ACLI 4:3. 25.08.2021, 07.22 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Pratteln: Gabriele Stefanelli brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. In der 11. Minute traf Nikolas Mahrer für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Gabriele Stefanelli in der 38. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Pratteln.

Gleichstand stellte Gabriel Waldburger durch seinen Treffer für Möhlin-Riburg/ACLI in der 53. Minute her. Uros Ilic schoss Pratteln in der 57. Minute zur 3:2-Führung. Hugo Juliao Pereira erhöhte in der 80. Minute zur 4:2-Führung für Pratteln. In der Schlussphase kam Möhlin-Riburg/ACLI noch auf 3:4 heran. Gzim Krasniqi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Möhlin-Riburg/ACLI erhielten Gabriel Waldburger (5.), Korab Bislimi (68.) und Marko Markovic (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Pratteln erhielt: Ardit Dema (70.)

Pratteln steht mit drei Punkten auf Rang 5. Pratteln spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Sissach. Diese Begegnung findet am Samstag (28. August) statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Nach dem zweiten Spiel steht Möhlin-Riburg/ACLI mit drei Punkten auf dem vierten Rang. Möhlin-Riburg/ACLI spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Reinach. Diese Begegnung findet am Sonntag (29. August) statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Pratteln 3:4 (1:2) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 4. Gabriele Stefanelli 0:1. 11. Nikolas Mahrer 1:1. 38. Gabriele Stefanelli 1:2. 53. Gabriel Waldburger 2:2. 57. Uros Ilic 2:3. 80. Hugo Juliao Pereira 2:4. 93. Gzim Krasniqi 3:4. – Möhlin-Riburg/ACLI: Tobias Zingg, Granit Bislimi, Gregory Kent, Filip Markovic, Joshua Kaufmann, Patrizio Merz, Marko Markovic, Korab Bislimi, Thomas Kym, Gabriel Waldburger, Nikolas Mahrer. – Pratteln: Salem Fahdy, Meriton Neziraj, Robin Manuel Risch, Riccardo Costanzo, Hugo Juliao Pereira, Boban Jevremovic, Talha Esastürk, Uros Ilic, Rijad Shala, Jose Argenis Pichardo Santos, Gabriele Stefanelli. – Verwarnungen: 5. Gabriel Waldburger, 68. Korab Bislimi, 70. Ardit Dema, 83. Marko Markovic.

Tabelle: 1. FC Allschwil 1 Spiel/3 Punkte (2:1). 2. FC Aesch 1/3 (4:1), 3. SV Muttenz 1/3 (2:1), 4. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 5. FC Pratteln 2/3 (5:5), 6. FC Birsfelden 1/1 (1:1), 7. FC Gelterkinden 1/1 (1:1), 8. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 9. SV Sissach 1/1 (1:1), 10. FC Wallbach-Zeiningen 0/0 (0:0), 11. BSC Old Boys 1/0 (1:2), 12. FC Dardania 1/0 (2:4), 13. FC Reinach 1/0 (1:4), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2021 07:20 Uhr.