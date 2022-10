4. Liga, Gruppe 1 Pratteln lässt sich von Rheinfelden 1909 kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Pratteln am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Rheinfelden 1909 gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Veli Bal schoss Pratteln in der 9. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Pratteln stellte Rijad Shala in Minute 47 her. Sieben Minuten dauerte es, ehe Rijad Shala erneut erfolgreich war. Er traf in der 54. Minute zum 3:0 für Pratteln.

Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden 1909 für Furkan Junuzi (23.), Yannic Baumann (48.) und Maik Götting (60.). Eine Verwarnung gab es für Pratteln, nämlich für Yasin Gün (75.).

Dass Pratteln viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Pratteln durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden 1909 ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 31 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Pratteln. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Pratteln hat bisher siebenmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Pratteln geht es zuhause gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Rheinfelden 1909 verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheinfelden 1909 hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Kaiseraugst kriegt es Rheinfelden 1909 als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Pratteln 0:3 (0:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 9. Veli Bal 0:1. 47. Rijad Shala 0:2. 54. Rijad Shala 0:3. – Rheinfelden 1909: Mike Bienz, Emre Colak, Nils Moens, Niro Perez, Aidan Müller, Juan Castro Nunes, Eric Benz, Yannic Baumann, Jerome Ammann, Maik Götting, Furkan Junuzi. – Pratteln: Nicolas Kent, Yasin Gün, Jack Onpeng, Aldin Becirovic, Jorma Isenschmid, Tamaz Avdalian, Arda Kara, Semih Cin, Ufuk Yorozlu, Veli Bal, Rijad Shala. – Verwarnungen: 23. Furkan Junuzi, 48. Yannic Baumann, 60. Maik Götting, 75. Yasin Gün.

