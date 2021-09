2. Liga - Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Dardania fort

Europäisch unterwegs Eray Cömert im grossen Interview: «Ich habe Potenzial nach oben, das weiss ich»

Vor Heimspielen in der Conference League trifft die bz jeweils einen FCB-Spieler an einem speziellen Ort. Dieses Mal Eray Cömert bei den Löwen im Basler Zolli. Dort spricht der Verteidiger über die Enttäuschung über seinen Nicht-Wechsel, wieso er neue Impulse braucht, was ihn am Löwen so fasziniert und wieso der neue FCB so gut ist.