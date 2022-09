4. Liga, Gruppe 1 Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Diegten Eptingen fort Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Diegten Eptingen fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 04.09.2022, 02.21 Uhr

(chm)

In der 13. Minute gelang Leutrim Teplani der Führungstreffer zum 1:0 für Pratteln. Mit seinem Tor in der 41. Minute brachte Alexandre Costa Da Silva Pratteln mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Wiederum Alexandre Costa Da Silva erhöhte in der 59. Minute auf 3:0 für Pratteln.

Pratteln erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Leutrim Teplani weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mattia Tufilli in der 77. Minute, als er für Pratteln zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Pratteln für Semih Cin (43.), Arda Kara (74.) und Aleksandar Nikolic (85.). Keine einzige Karte erhielt Diegten Eptingen.

Pratteln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 11 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match.

In der Tabelle verbessert sich Pratteln von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Pratteln feiert mit dem Sieg gegen Diegten Eptingen bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat nie zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Pratteln spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Sissach (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

In der Tabelle verliert Diegten Eptingen Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Für Diegten Eptingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Diegten Eptingen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Kaiseraugst, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Pratteln 0:5 (0:2) - Hofmatt, Diegten – Tore: 13. Leutrim Teplani 0:1. 41. Alexandre Costa Da Silva 0:2. 59. Alexandre Costa Da Silva 0:3. 67. Leutrim Teplani 0:4. 77. Mattia Tufilli 0:5. – Diegten Eptingen: Yannick Roppel, Jonas Herzog, Rouven Schäfer, Janis Erne, Janic Lattmann, Jan Krieg, Manuel Bätscher, Gabriel Flühler, Rafael Bätscher, Sven Zeller, Dominik Meier. – Pratteln: Mustafa Berke Eken, Arian Balazi, Aldin Becirovic, Joel Schwendinger, Ufuk Yorozlu, Jack Onpeng, Semih Cin, Aleksandar Nikolic, Leutrim Teplani, Jorma Isenschmid, Alexandre Costa Da Silva. – Verwarnungen: 43. Semih Cin, 74. Arda Kara, 85. Aleksandar Nikolic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 01:44 Uhr.

