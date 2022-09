4. Liga, Gruppe 1 Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Sissach fort Pratteln reiht Sieg an Sieg: Gegen Sissach hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2 11.09.2022, 21.51 Uhr

(chm)

Zenun Kuci eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Pratteln das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 47. Minute, als Pascal Keller für Sissach traf. Rafael Marques Pereira traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Pratteln.

In der 68. Minute schoss Alexandre Costa Da Silva Pratteln mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Rafael Marques Pereira baute in der 76. Minute die Führung für Pratteln weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Alban Asani in der 90. Minute für Sissach auf 2:4.

Gelbe Karten gab es bei Sissach für Olivier Lerch (39.), Dominic Hunziker (66.) und Alban Asani (68.). Gelbe Karten gab es bei Pratteln für Zenun Kuci (53.) und Rijad Shala (66.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Pratteln bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sissach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4.5 Tore pro Partie (Rang 12).

Pratteln liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat zwölf Punkte. Pratteln hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Im nächsten Spiel kriegt es Pratteln auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Frenkendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Unverändert liegt Sissach auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Sissach hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Mit dem fünftplatzierten FC Kaiseraugst kriegt es Sissach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (16. September) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Pratteln - SV Sissach 4:2 (1:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 23. Zenun Kuci (Penalty) 1:0.47. Pascal Keller 1:1. 50. Rafael Marques Pereira 2:1. 68. Alexandre Costa Da Silva (Penalty) 3:1.76. Rafael Marques Pereira 4:1. 90. Alban Asani 4:2. – Pratteln: Nicolas Kent, Jorma Isenschmid, Arda Kara, Diego Conte, Arian Balazi, Zenun Kuci, Joel Schwendinger, Jack Onpeng, Ufuk Yorozlu, Rijad Shala, Alexandre Costa Da Silva. – Sissach: Dominic Hunziker, Aurin Stricker, Joel Chretien, Ramon Sutter, Gustavo Lourenco Goncalves, Andrin Mumenthaler, Davud Mehic, Olivier Lerch, Alban Asani, Pascal Keller, Alex Nyarko. – Verwarnungen: 39. Olivier Lerch, 53. Zenun Kuci, 66. Rijad Shala, 66. Dominic Hunziker, 68. Alban Asani.

