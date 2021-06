2. Liga Reinach bezwingt auswärts Concordia Basel – Siegesserie von Concordia Basel gebrochen Sieg für Reinach: Gegen Concordia Basel gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2. 20.06.2021, 14.09 Uhr

(chm)

Reinach ging bis in Minute 29 mit drei Toren in Vorsprung. Es trafen: Luca Sarro (14.), Claude Schmidlin (17.) und Tobias Vetter (29.). Concordia Basel kam noch auf ein Tor heran. Torschützen waren: Mihael Validzic (44.) und Haris Hodzic (63.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Reinach erhielt: Sven Wirz (33.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Concordia BS, Manuel Jenni (85.) kassierte sie.

Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 3. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Reinach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Black Stars (Rang 9). Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Trotz der Niederlage bleibt Concordia Basel auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 33 Punkte auf dem Konto. Concordia Basel hat bisher elfmal gewonnen und einmal verloren.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Muttenz (Platz 4). Das Spiel findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Reinach 2:3 (1:3) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 14. Luca Sarro 0:1. 17. Claude Schmidlin 0:2. 29. Tobias Vetter 0:3. 44. Mihael Validzic 1:3. 63. Haris Hodzic 2:3. – Concordia BS: Stefan Milincic, Marco Mandal, Nicolas Enderlin, Marlon Riva, Fernando Muelle Sanmartin, Haris Hodzic, Mihael Validzic, Andres Kenzelmann, Manuel Jenni, Seyfettin Kalayci, Lloyd Prezmecky White. – Reinach: Claudio Serratore, Yannis Friedli, Nick Oppliger, Luc Durisch, Tobias Fankhauser, Sven Wirz, Edvin Grolimund, Jonathan Frischknecht, Luca Sarro, Tobias Vetter, Claude Schmidlin. – Verwarnungen: 33. Sven Wirz, 85. Manuel Jenni.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Concordia Basel - FC Reinach 2:3, FC Black Stars - AS Timau Basel 2:1, FC Dardania - FC Birsfelden 0:7, FC Gelterkinden - FC Pratteln 2:2, FC Wallbach-Zeiningen - BSC Old Boys 0:6, FC Aesch - SV Muttenz 6:0, FC Laufen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 4:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 25 Spiele/33 Punkte (51:12). 2. FC Birsfelden 25/21 (26:21), 3. FC Reinach 25/20 (30:27), 4. SV Muttenz 25/19 (32:32), 5. FC Aesch 25/18 (27:23), 6. FC Dardania 25/18 (25:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 25/17 (24:34), 8. FC Pratteln 25/17 (29:26), 9. FC Black Stars 25/13 (25:29), 10. FC Gelterkinden 25/13 (16:20), 11. AS Timau Basel 25/13 (22:27), 12. BSC Old Boys 25/13 (23:25), 13. FC Möhlin-Riburg/ACLI 25/13 (27:36), 14. FC Laufen 25/12 (22:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 14:07 Uhr.