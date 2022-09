4. Liga, Gruppe 3 Reinach entscheidet Spitzenduell gegen Breitenbach für sich Das erstplatzierte Team Reinach hat am Samstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Breitenbach auswärts 3:2 besiegt. 11.09.2022, 03.54 Uhr

(chm)

Breitenbach ging zunächst in Führung, als Marco Borer in der 1. Minute traf. Dann glich aber Andri Brodmann (27.) für Reinach aus. Alessio Gonzalez in der 34. Minute und Alessio Gonzalez in der 35. Minute brachten Reinach sodann 3:1 in Führung. Marco Borer erzielte in der 60. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Breitenbach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Behram Rexhepi von Breitenbach erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Reinach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 1.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 11 Tore erzielte.

Breitenbach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Reinach. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 6).

Reinach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Für Reinach ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Reinach daheim gegen das zweitplatzierte Team FC Aesch a zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 17. September statt (19.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

In der Tabelle verliert Breitenbach Plätze und zwar von Rang 3 auf 5. Das Team hat einen Punkt. Breitenbach hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ettingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Reinach 2:3 (1:3) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 1. Marco Borer 1:0. 27. Andri Brodmann 1:1. 34. Alessio Gonzalez 1:2. 35. Alessio Gonzalez 1:3. 60. Marco Borer 2:3. – Breitenbach: Erkan Kilic, Ismail Uzakgider, Sasa Baner Radisavljevic, Lavdrim Sokoli, Nuri Hamdo, Kastriot Guri, Nicolas Kaufmann, Edison Krasniqi, Marco Borer, Behram Rexhepi, Kadri Guri. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Alain Kaiser, Sven David, Yannick Strub, Lenard Bubendorf, Andri Brodmann, Gennaro Sacco, Alessio Gonzalez, Floriano Calo. – Verwarnungen: 56. Behram Rexhepi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 03:51 Uhr.

