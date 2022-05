4. Liga, Gruppe 3 Reinach gewinnt deutlich gegen Brislach Reinach behielt im Spiel gegen Brislach am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0. 08.05.2022, 19.39 Uhr

(chm)

Das Tor von Yannick Strub in der 42. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Reinach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Reinach stellte Fabio Bögli in Minute 43 her. Lenard Bubendorf baute in der 67. Minute die Führung für Reinach weiter aus (3:0).

Reinach erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Floriano Calo weiter auf 4:0. Drei Minuten dauerte es, ehe Floriano Calo erneut erfolgreich war. Er traf in der 73. Minute zum 5:0 für Reinach.

Gelbe Karten gab es bei Brislach für Patrick Eng (23.), Orhan Öztürk (50.) und Vito Broccolo (60.). Gelbe Karten gab es bei Reinach für Sven Husi (47.) und Lenard Bubendorf (60.).

Die Abwehr von Brislach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Reinach. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Reinach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Münchenstein, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Brislach liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Brislach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Brislach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Therwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Brislach - FC Reinach 0:5 (0:2) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 42. Yannick Strub 0:1. 43. Fabio Bögli 0:2. 67. Lenard Bubendorf 0:3. 70. Floriano Calo 0:4. 73. Floriano Calo 0:5. – Brislach: Adrian Bieli, Roman Bieli, Patrick Eng, Imran Fejzulahovic, Orhan Öztürk, Benjamin Krucker, Vito Broccolo, Michael Kreiss, Faton Ferizi, Florin Dema, Kevin Eigenmann. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, robin Martin, Alain Kaiser, Sven David, Tobias Berchtold, Tobias Mutz, Andri Brodmann, Gennaro Sacco, Lenard Bubendorf, Fabio Bögli. – Verwarnungen: 23. Patrick Eng, 47. Sven Husi, 50. Orhan Öztürk, 60. Vito Broccolo, 60. Lenard Bubendorf.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 19:36 Uhr.