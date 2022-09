4. Liga, Gruppe 3 Reinach gewinnt deutlich gegen Dornach Reinach behielt im Spiel gegen Dornach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 05.09.2022, 02.06 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Simon Heer in der 40. Minute. Er traf für Dornach zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 56. Minute, als Andri Brodmann für Reinach traf. In der 65. Minute gelang Yannick Strub der Führungstreffer zum 2:1 für Reinach.

Mit seinem Tor in der 80. Minute brachte Alessio Gonzalez Reinach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Andri Brodmann, der in der 87. Minute die Führung für Reinach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Reinach für Alain Kaiser (49.) und Alessio Gonzalez (75.). Die einzige gelbe Karte bei Dornach erhielt: Noe Gschwind Pajeres (68.)

Dass Reinach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen drei Spielen 1.1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Reinach die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dornach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Reinach. Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 6).

In der Tabelle verbessert sich Reinach von Rang 5 auf 1. Das Team hat sechs Punkte. Für Reinach ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Reinach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Breitenbach (Rang 7). Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Dornach steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat drei Punkte. Dornach hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Dornach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Ettingen (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Reinach - SC Dornach a 4:1 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 40. Simon Heer 0:1. 56. Andri Brodmann 1:1. 65. Yannick Strub 2:1. 80. Alessio Gonzalez 3:1. 87. Andri Brodmann 4:1. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Alain Kaiser, Sven David, Yannick Stücklin, Lenard Bubendorf, Andri Brodmann, Aathavan Thavam, Ruben Da Costa Ventura, Floriano Calo. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Yannic Lamotte, Noe Gschwind Pajeres, David Stöckli, Kilian Schröter, Matyas Bartha, Maximilian Ditzler, Simon Heer, David Casanova Diaz, Yannic Altermatt. – Verwarnungen: 49. Alain Kaiser, 68. Noe Gschwind Pajeres, 75. Alessio Gonzalez.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

