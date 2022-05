Frauen 3. Liga Reinach setzt Siegesserie auch gegen Muttenz fort Reinach reiht Sieg an Sieg: Gegen Muttenz hat das Team am Donnerstag bereits den zehnten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2 06.05.2022, 11.47 Uhr

(chm)

Melanie Frei eröffnete in der 17. Minute das Skore, als sie für Reinach das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 38. Minute (Andrea Vonlanthen). Das Tor von Melanie Frei in der 45. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Reinach.

Reinach baute die Führung in der 74. Minute (Isabel Wenger) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Muttenz noch auf 2:3 heran. Mara Odermatt war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Flurina Caviezel von Reinach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Dass Reinach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Reinach durchschnittlich 3.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Reinach unverändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Reinach hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Lausen 72 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (8. Mai) (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel daheim das viertplatzierte Team Team Fricktal, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Sonntag (8. Mai) statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Reinach - SV Muttenz 3:2 (2:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 17. Melanie Frei 1:0. 38. Andrea Vonlanthen 1:1. 45. Melanie Frei 2:1. 74. Isabel Wenger 3:1. 90. Mara Odermatt 3:2. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Fiona Handschin, Melanie Frei, Livia Simona Vollgraff, Vera Baltisberger, Nadja Stiegeler, Isabel Wenger. – Muttenz: Alina Lüthi, Nadia Gubser, Noemie Berger, Nadja Brunner, Wenja Angelini, Andrea Vonlanthen, Céline Hebeisen, Dana Marzan, Jasmin Schäfer, Mara Odermatt, Valentina Gallo. – Verwarnungen: 70. Flurina Caviezel.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

