2. Liga Reinach stolpert gegen Muttenz – Patrick Moren mit Siegtor Überraschung bei Muttenz gegen Reinach: Der Tabellenachte (Muttenz) hat am Sonntag auswärts den Tabellendritten 2:1 besiegt. 19.09.2021, 23.09 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Muttenz gelang Patrick Moren in der 72. Minute. In der 35. Minute hatte Maurice Kamber Muttenz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Reinach fiel in der 56. Minute durch Tobias Fankhauser.

Gelbe Karten gab es bei Reinach für Luc Durisch (37.), Valerio Ronchi (41.) und Sven Wirz (66.). Bei Muttenz erhielten Maurice Kamber (76.) und Janic Spreiter (92.) eine gelbe Karte.

Muttenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Muttenz hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Wallbach-Zeiningen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Nach vier Siegen in Serie verliert Reinach erstmals wieder.

Als nächstes trifft Reinach auswärts mit FC Birsfelden (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Reinach - SV Muttenz 1:2 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 35. Maurice Kamber 0:1. 56. Tobias Fankhauser 1:1. 72. Patrick Moren 1:2. – Reinach: Valentino Reist, Yannis Friedli, Nick Oppliger, Luc Durisch, Andreas Schöne, Tolga Deniz, Tobias Fankhauser, Sandro Menegola, Sven Wirz, Valerio Ronchi, Valentin Jahn. – Muttenz: Alberto Palombo, Alain Geiger, Luka Putnik, Nicola Zogg, Marc Tanner, Nicolas Vögtlin, Nicola Gassmann, Luca Ingold, Maurice Kamber, Patrick Moren, Melvin Hänggi. – Verwarnungen: 37. Luc Durisch, 41. Valerio Ronchi, 66. Sven Wirz, 76. Maurice Kamber, 92. Janic Spreiter.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Reinach - SV Muttenz 1:2, FC Dardania - FC Birsfelden 3:0

Tabelle: 1. FC Aesch 6 Spiele/14 Punkte (18:5). 2. FC Pratteln 5/12 (14:7), 3. FC Reinach 6/12 (14:9), 4. FC Allschwil 5/11 (12:5), 5. SV Muttenz 5/9 (12:10), 6. FC Wallbach-Zeiningen 5/7 (7:7), 7. BSC Old Boys 6/7 (8:12), 8. FC Gelterkinden 6/7 (9:9), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 6/6 (11:12), 10. FC Dardania 5/4 (13:17), 11. SV Sissach 6/3 (6:13), 12. FC Birsfelden 4/1 (5:11), 13. FC Amicitia Riehen 5/1 (4:16), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 23:07 Uhr.