3. Liga, Gruppe 2 Reinach und Muttenz spielen unentschieden Je ein Punkt für Reinach und Muttenz: Die Teams trennen sich 2:2 04.11.2021, 23.19 Uhr

Zweimal legte Reinach vor, zweimal glich Muttenz aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Sandro Menegola in der 15. Minute. Er traf für Reinach zum 1:0. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 58. Minute (Fabio Bächtold). In der 63. Minute gelang Nick Oppliger der Führungstreffer zum 2:1 für Reinach. Den Ausgleich für Muttenz erzielte Mehmet Gecici. Er war in der 77. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muttenz sah Mertan Yildiz (69.) die rote Karte. Gelb erhielt Mertan Yildiz (39.). Eine Verwarnung gab es für Reinach, nämlich für Augusto Bartalini (88.).

Keine Änderung in der Tabelle für Reinach: Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 6. Reinach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Reinach steht nach der Winterpause daheim gegen FC Amicitia Riehen (Platz 13) an. Diese Begegnung findet am 19. März statt ( Uhr, Fiechten, Reinach).

Das Unentschieden bringt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 10. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Rheinfelden (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Reinach - SV Muttenz 2:2 (1:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 15. Sandro Menegola 1:0. 58. Fabio Bächtold 1:1. 63. Nick Oppliger 2:1. 77. Mehmet Gecici 2:2. – Reinach: Dominik Fellmann, Yannis Friedli, Raphael Schär, Pascal Kraft, Nicola Thommen, Nick Oppliger, Sandro Menegola, Gregor Jeker, Gian Guiglia, Tobias Mutz, Fabio Bögli. – Muttenz: Bora Kul, Loris Degen, Marco Greppi, Janic Spreiter, Joey Ridacker, Ramazan Aldemir, Mehmet Gecici, Amit Amiti, Fabio Bächtold, Gregor Mössinger, Mertan Yildiz. – Verwarnungen: 39. Mertan Yildiz, 88. Augusto Bartalini – Ausschluss: 69. Mertan Yildiz.

Tabelle: 1. AS Timau Basel 12 Spiele/31 Punkte (48:19). 2. FC Schwarz-Weiss a 12/25 (35:20), 3. FC Münchenstein 12/23 (39:31), 4. FC Liestal 12/23 (38:23), 5. FC Rheinfelden 12/22 (29:21), 6. FC Reinach 13/17 (30:30), 7. FC Lausen 72 12/15 (29:25), 8. NK Alkar 12/14 (28:36), 9. FC Allschwil 12/14 (26:28), 10. SV Muttenz 13/14 (20:29), 11. FC Stein 12/13 (38:34), 12. SC Münchenstein 12/12 (15:30), 13. FC Amicitia Riehen 12/8 (21:42), 14. NK Posavina 12/7 (18:46).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.11.2021 00:15 Uhr.