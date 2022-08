Frauen 3. Liga Rheinfelden 1909 mit drei Punkten auswärts gegen Breitenbach im Auftaktspiel – Zoë Menzinger mit Siegtor Rheinfelden 1909 beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Breitenbach setzt es auswärts einen 2:1-Sieg ab. 21.08.2022, 02.31 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Rheinfelden 1909 gelang Zoë Menzinger in der 76. Minute. In der 30. Minute hatte Svenja Maren Hess Rheinfelden 1909 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Breitenbach fiel in der 54. Minute durch Livia Schnyder.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Rheinfelden 1909 auf dem dritten Rang. Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Telegraph BS (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach dem ersten Spiel steht Breitenbach auf dem achten Rang. Für Breitenbach geht es auswärts gegen FC Bubendorf (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Rheinfelden 1909 1:2 (0:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 30. Svenja Maren Hess 0:1. 54. Livia Schnyder 1:1. 76. Zoë Menzinger 1:2. – Breitenbach: Lia Spaar, Flavia Wehrli, Fabienne Stalder, Leonie Marolf, Celine Marani, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Livia Schnyder, Manon Stich, Elena Vogel, Gianna Stücklin. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Serena Bühlmann, Svenja Maren Hess, Xiaobing Ke, Antonia Zünd, Paula Ducret, Martina Mahrer, Sina Grieder, Gina Aisha Philomena Kayhan, Zoë Menzinger, Stephanie Capomolla. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 02:27 Uhr.