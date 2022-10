Frauen 3. Liga Rheinfelden 1909 siegt gegen Sissach Rheinfelden 1909 gewinnt am Sonntag zuhause gegen Sissach 5:3. 16.10.2022, 18.52 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Rheinfelden 1909: Sina Grieder brachte ihre Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Daniela Rai durch ihren Treffer für Sissach in der 12. Minute her. Zoë Menzinger brachte Rheinfelden 1909 2:1 in Führung (20. Minute).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 24, als Sylvie Ruch für Sissach erfolgreich war. Das Tor von Sina Grieder in der 26. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Rheinfelden 1909. Der Ausgleich für Sissach fiel in der 48. Minute (Rahel Napoli).

Das Tor von Svenja Maren Hess in der 73. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Rheinfelden 1909. In der 92. Minute sorgte Cinja Sacher für den Schlusspunkt: sie traf zum 5:3 für Rheinfelden 1909.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 21 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 9).

Rheinfelden 1909 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Rheinfelden 1909 hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Rheinfelden 1909 tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Team Fricktal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Für Sissach ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Sissach gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bubendorf. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - SV Sissach 5:3 (3:3) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 11. Sina Grieder 1:0. 12. Daniela Rai 1:1. 20. Zoë Menzinger 2:1. 24. Sylvie Ruch 2:2. 26. Sina Grieder 3:2. 48. Rahel Napoli 3:3. 73. Svenja Maren Hess 4:3. 92. Cinja Sacher 5:3. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Serena Bühlmann, Cinja Sacher, Svenja Maren Hess, Antonia Zünd, Tabea Aebi, Martina Mahrer, Sina Grieder, Gina Aisha Philomena Kayhan, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger. – Sissach: Cristina Pieragostino, Farangis Rasuly, Julia Wagner, Leonie Gross, Michelle Hofstetter, Sophie Argenton, Daniela Rai, Michèle Grütter, Rahel Napoli, Nina Martin, Sylvie Ruch. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

