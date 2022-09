4. Liga, Gruppe 1 Rheinfelden 1909 und Wallbach teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Rheinfelden 1909 und Wallbach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4. 04.09.2022, 18.22 Uhr

Rheinfelden 1909 war zweimal in Führung. Wallbach lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Wallbach in der 75. Minute.

Rheinfelden 1909 war zwischenzeitlich mit 2:0 (37. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 70. Minute ging Rheinfelden 1909 zunächst 4:3 in Führung. Lediglich fünf Minuten nach dem 4:3 traf Oliver Spähni in der 75. Minute für Wallbach zum 4:4-Ausgleich.

Auch Wallbach war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 3:2 (56. Minute).

Die Torschützen für Rheinfelden 1909 waren: Luca Ferretti (2 Treffer), Juan Castro Nunes (1 Treffer) und Eric Benz (1 Treffer). Die Torschützen für Wallbach waren: Timo Senn, Philippe Kummli, Oliver Spähni und Haris Malmudirevic.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rheinfelden 1909. Eine Verwarnung gab es für Wallbach, nämlich für Philippe Kummli (46.).

Rheinfelden 1909 rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat zwei Punkte. Rheinfelden 1909 hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Laufenburg-Kaisten (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (8. September) (20.15 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Wallbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Wallbach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wallbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Frenkendorf. Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Wallbach-Zeiningen 4:4 (2:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 7. Luca Ferretti 1:0. 37. Eric Benz 2:0. 39. Haris Malmudirevic (Penalty) 2:1.46. Timo Senn 2:2. 56. Philippe Kummli (Penalty) 2:3.62. Luca Ferretti 3:3. 70. Juan Castro Nunes 4:3. 75. Oliver Spähni 4:4. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Emre Colak, Dominik Werka, Volkan Polat, Besart Albert Rrahmani, Aidan Müller, Eric Benz, Yannic Baumann, Jerome Ammann, Gianni Parrillo, Luca Ferretti. – Wallbach: Bakir Baltic, Philippe Kummli, Haris Malmudirevic, Ramon Rutishauser, Timo Senn, Silvan Füglister, Noel Hasler, Pascal Hasler, Philippe Baldinger, Francesco Alletto, Oliver Spähni. – Verwarnungen: 38. Dominik Werka, 46. Philippe Kummli, 47. Gianni Parrillo, 57. Emre Colak, 58. Baris Terzi, 90. Görkem Yildiz, 92. Deniz Kül.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

