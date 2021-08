Frauen 3. Liga Rheinfelden bezwingt auswärts Muttenz Rheinfelden gewinnt am Samstag auswärts gegen Muttenz 2:0. 29.08.2021, 08.14 Uhr

(chm)

In der 59. Minute war es an Laura Vrijbloed, Rheinfelden 1:0 in Führung zu bringen. Das Eigentor von Nadja Brunner (76. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für Rheinfelden.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Rheinfelden mit vier Punkten auf dem ersten Rang. Für Rheinfelden geht es daheim gegen FC Lausen 72 weiter. Die Partie findet am 7. September statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach dem zweiten Spiel steht Muttenz mit null Punkten auf dem zehnten Rang. Für Muttenz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Breitenbach weiter. Die Partie findet am 4. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: SV Muttenz - FC Rheinfelden 0:2 (0:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 59. Laura Vrijbloed 0:1. 76. Eigentor (Nadja Brunner) 0:2. – Muttenz: Mahisha Eigenmann, Chantal Anzelini, Sandra Imhof, Nadja Brunner, Patricia Studer, Andrea Vonlanthen, Rajni Müller, Nadia Gubser, Dana Marzan, Wenja Angelini, Valentina Gallo. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Serena Bühlmann, Selina Widmann, Nadine Stähli, Laura Vrijbloed, Sina Grieder, Martina Mahrer, Nadja Häfeli, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger, Sarina Pellitteri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SV Muttenz - FC Rheinfelden 0:2, Team Fricktal - FC Breitenbach 2:0

Tabelle: 1. FC Rheinfelden 2 Spiele/4 Punkte (5:3). 2. Team Fricktal 2/4 (5:3), 3. FC Bubendorf 1/3 (8:0), 4. FC Concordia Basel 1/3 (5:2), 5. FC Telegraph BS 1/3 (1:0), 6. FC Reinach 1/1 (2:2), 7. FC Breitenbach 2/1 (2:4), 8. FC Arlesheim 1/0 (2:5), 9. FC Lausen 72 1/0 (0:8), 10. SV Muttenz 2/0 (0:3).

