3. Liga, Gruppe 2 Rheinfelden bezwingt im Auftaktspiel auswärts Muttenz – Jusuf Zera mit Last-Minute-Treffer Zum Saisonauftakt gewinnt Rheinfelden auswärts gegen Muttenz 2:1. 23.08.2021, 01.52 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Rheinfelden gelang Jusuf Zera in der 93. Minute. In der 69. Minute hatte Lucca Spohn Rheinfelden in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 73. Minute durch Volkan Gecit.

Muttenz kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Rheinfelden, nämlich für Lucas Berger (34.).

Rheinfelden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Rheinfelden trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Amicitia Riehen. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach dem ersten Spiel steht Muttenz auf dem elften Rang. Muttenz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchenstein. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SV Muttenz - FC Rheinfelden 1:2 (0:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 69. Lucca Spohn 0:1. 73. Volkan Gecit 1:1. 93. Jusuf Zera 1:2. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Luca Fullin, Janic Spreiter, Joey Ridacker, Berkant Öztürk, René Baumann, Mehmet Gecici, Giosue Carluccio, Gregor Mössinger, Fabio Bächtold. – Rheinfelden: Raphael Rua, Simon Seiler, Nick Menzinger, Lucas Berger, Dario Meli, Sebastian Metzger, Nils Moens, Lucca Spohn, Maik Götting, Moritz Kunz, Levent Hasani. – Verwarnungen: 17. Mehmet Gecici, 34. Lucas Berger, 42. Pascal Amsler, 75. Thierry Tschopp, 77. Berkant Öztürk.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Rheinfelden 1:2, FC Amicitia Riehen - FC Reinach 5:2, SC Münchenstein - NK Alkar 3:2

Tabelle: 1. FC Allschwil 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Amicitia Riehen 1/3 (5:2), 3. AS Timau Basel 1/3 (4:1), 4. FC Lausen 72 1/3 (5:4), 5. SC Münchenstein 1/3 (3:2), 6. FC Münchenstein 1/3 (3:2), 7. FC Rheinfelden 1/3 (2:1), 8. FC Stein 1/0 (4:5), 9. FC Schwarz-Weiss a 1/0 (2:3), 10. NK Alkar 1/0 (2:3), 11. SV Muttenz 1/0 (1:2), 12. FC Reinach 1/0 (2:5), 13. FC Liestal 1/0 (1:4), 14. NK Posavina 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 01:48 Uhr.