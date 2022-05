3. Liga, Gruppe 2 Rheinfelden mit drei Punkten auswärts gegen Alkar Alkar lag gegen Rheinfelden deutlich vorne, nämlich 2:0 (66. Minute) - und verlor dennoch. Rheinfelden feiert einen 0:2-Auswärtssieg. 02.05.2022, 00.47 Uhr

Levent Hasani glich in der 10. Minute für Rheinfelden 1909 aus. Es hiess 0:0. In der 22. Minute war es an Zeljko Madzarevic, Alkar 1:0 in Führung zu bringen. Levent Hasani schoss Rheinfelden 1909 in der 24. Minute zur 1:0-Führung. In der 55. Minute war es erneut Levent Hasani, der Rheinfelden 1909 mit seinem Tor 1:0 in Führung brachte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 66. Minute, als Zeljko Madzarevic für Alkar auf 2:0 erhöhte.

Bei Alkar erhielten Franjo Dzolan (43.) und Ivan Vukelja (89.) eine gelbe Karte. Rheinfelden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Rheinfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Alkar ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Rheinfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 2. Für Rheinfelden ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Rheinfelden ging unentschieden aus.

Für Rheinfelden geht es daheim gegen FC Allschwil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst Alkar zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 7. Alkar hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alkar daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Münchenstein (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: NK Alkar - FC Rheinfelden 1909 2:3 (1:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 10. Levent Hasani 0:0. 22. Zeljko Madzarevic 1:0. 24. Levent Hasani 1:0. 55. Levent Hasani 1:0. 66. Zeljko Madzarevic 2:0. – Alkar: Darko Pavic, Fabian Forestier, Andrej Saric, Ivan Vukelja, Simon Horvat, Ivan Budimir, Ivan Vidovic, Benard Muja, Antun Hrskanovic, Daniel Dujmovic, Zeljko Madzarevic. – Rheinfelden: Raphael Rua, Nicolas Küng, Marc Rügge, Lucas Berger, Nick Menzinger, Jonas Ammann, David Tettey, Jérôme Marti, Nils Ammann, Roman Seiler, Levent Hasani. – Verwarnungen: 43. Franjo Dzolan, 58. Lucas Berger, 61. Raphael Rua, 85. Jonas Hürbin, 89. Ivan Vukelja.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

