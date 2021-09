4. Liga, Gruppe 1 Rheinfelden und Sissach spielen Remis Im Spiel zwischen Rheinfelden und Sissach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 12.09.2021, 20.28 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Rheinfelden die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Ibrahim Karadeniz. Den Ausgleich erzielte Dominic Hunziker in der 31. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rheinfelden sah Dario Freiermuth (62.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dario Freiermuth (31.) und Samir Etemovic (92.). Gelbe Karten gab es bei Sissach für Fidan Hajdari (58.), Gustavo Lourenco Goncalves (82.) und Darko Petrovic (90.).

Rheinfelden liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat einen Punkt. Rheinfelden hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Rheinfelden tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

In der Tabelle liegt Sissach weiterhin auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Sissach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Wallbach-Zeiningen kriegt es Sissach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Rheinfelden - SV Sissach 1:1 (1:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 14. Ibrahim Karadeniz 1:0. 31. Dominic Hunziker 1:1. – Rheinfelden: Mike Bienz, Joshua Noah Grieder, Halilcan Cetin, Nils Moens, Dario Freiermuth, Yusuf Karadeniz, Volkan Polat, Tobias Leutenegger, Luca Minotti, Gianni Parrillo, Ibrahim Karadeniz. – Sissach: Nicola Lucini, Shiprim Osmani, Silas Bertram, Fidan Hajdari, Andreja Miletic, Darko Petrovic, Marvin Schneider, Muhamet Mlinaku, Dominic Hunziker, Joel Gerber, Gustavo Lourenco Goncalves. – Verwarnungen: 31. Dario Freiermuth, 58. Fidan Hajdari, 82. Gustavo Lourenco Goncalves, 90. Darko Petrovic, 92. Samir Etemovic – Ausschluss: 62. Dario Freiermuth.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Kaiseraugst - AC Virtus Liestal 2:4, FC Wallbach-Zeiningen - FC Oberdorf 2:2, AC Rossoneri - FC Frenkendorf 2:5, FC Pratteln - FC Eiken 1:3, FC Rheinfelden - SV Sissach 1:1

Tabelle: 1. FC Eiken 4 Spiele/12 Punkte (10:3). 2. FC Frenkendorf 4/12 (14:6), 3. FC Pratteln 4/9 (12:5), 4. AC Virtus Liestal 4/9 (14:9), 5. FC Oberdorf 4/7 (12:6), 6. FC Wallbach-Zeiningen 4/4 (7:13), 7. FC Laufenburg-Kaisten 4/4 (7:6), 8. AC Rossoneri 4/4 (3:11), 9. FC Diegten Eptingen 4/3 (6:12), 10. FC Kaiseraugst 4/3 (7:9), 11. FC Rheinfelden 4/1 (3:8), 12. SV Sissach 4/1 (3:10).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 20:25 Uhr.