4. Liga, Gruppe 3 Riederwald siegt gegen Ettingen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Riederwald zuhause gegen Ettingen 3:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 29.08.2021, 23.09 Uhr

(chm)

Simon Widmer eröffnete in der 54. Minute das Skore, als er für Riederwald das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 61. Minute brachte José Ivan Parada Jaramillo Riederwald mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Michel Aebi sorgte in der 77. Minute für Ettingen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Janick Vogt erhöhte in der 83. Minute zur 3:1-Führung für Riederwald. In der Schlussphase kam Ettingen noch auf 2:3 heran. Loris Stöcklin war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Riederwald erhielten Hiram Mondragon Molina (63.) und Tuna Sen (71.) eine gelbe Karte. Ettingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Nach dem zweiten Spiel steht Riederwald mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Riederwald spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Dornach. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Nach dem zweiten Spiel steht Ettingen mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Ettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Brislach. Das Spiel findet am 4. September statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: FC Riederwald - FC Ettingen 3:2 (0:0) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 54. Simon Widmer 1:0. 61. José Ivan Parada Jaramillo 2:0. 77. Michel Aebi 2:1. 83. Janick Vogt 3:1. 89. Loris Stöcklin 3:2. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Ronny Bieli, Matthias Hänggi, Simon Widmer, Abel Fissehaye, Colin Christ, Tuna Sen, José Ivan Parada Jaramillo, Nicola Steiner. – Ettingen: Luca Reck, Raphael Camiu, Cedric Planella, Nicolas Saladin, Luca Frisina, Olivier Frei, Jean Raphaël Fauquex, Raphael Altenbach, Loris Stöcklin, Fabio Lyrer, Michel Aebi. – Verwarnungen: 63. Hiram Mondragon Molina, 71. Tuna Sen.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Ettingen 3:2, FC Röschenz - SC Dornach 1:1, FC Oberwil - FC Aesch 4:3

Tabelle: 1. FC Riederwald 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. FC Röschenz 2/4 (7:3), 3. FC Oberwil 2/4 (5:4), 4. FC Laufen a 1/3 (3:0), 5. FC Brislach 1/3 (3:0), 6. FC Aesch 2/3 (8:6), 7. SC Dornach 2/2 (2:2), 8. FC Münchenstein 1/0 (1:4), 9. FC Therwil 1/0 (2:5), 10. FC Kleinlützel 1/0 (0:3), 11. FC Reinach 1/0 (0:3), 12. FC Ettingen 2/0 (4:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 23:06 Uhr.