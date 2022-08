3. Liga, Gruppe 1 Röschenz bezwingt Zwingen – Raphael Thomann als Matchwinner Röschenz hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Zwingen setzt es zuhause ein 2:1 ab. 28.08.2022, 12.29 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 14 Minuten: Dominique Tschabold eröffnete in der 61. Minute das Skore, als er für Zwingen das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 72. Minute hergestellt: Marco Cueni traf für Röschenz. Raphael Thomann sorgte in der 75. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Röschenz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Röschenz kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Dominique Tschabold (50.), Kevin Iyadurai (66.) und Patrick Müller (74.).

In der Tabelle steht Röschenz nach dem zweiten Spiel auf Rang 9. Auf Röschenz wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Stein, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

Zwingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 6. Im nächsten Spiel trifft Zwingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Liestal. Das Spiel findet am 3. September statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Röschenz - FC Zwingen 2:1 (0:0) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 61. Dominique Tschabold 0:1. 72. Marco Cueni 1:1. 75. Raphael Thomann 2:1. – Röschenz: Daniel Steiner, Cyrill Christ, Colin Darms, Kimon Flury, Janik Steg, Victor Misev, Fabian Karrer, José Martin Blanco Perez, Philipp Borer, Raphael Thomann, Raphael Imhof. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Patrick Müller, Steven Hänggi, Sandro Schütz, Nicola Spano, Fesnik Jashari, Dominique Tschabold, Denojahn Ponnuthurai, Steven Santheyapillai, Alessio Piatti. – Verwarnungen: 9. Fabian Karrer, 33. Raphael Imhof, 50. Dominique Tschabold, 66. Kevin Iyadurai, 71. Nicola Staudt, 74. Philipp Borer, 74. Patrick Müller, 85. Daniel Steiner, 90. Andrin Küng.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 23:10 Uhr.