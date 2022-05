4. Liga, Gruppe 3 Röschenz setzt Siegesserie auch gegen Oberwil fort – Oberwil verliert nach vier Siegen Röschenz setzt seine Siegesserie auch gegen Oberwil fort. Das 4:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 09.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Cueni für Röschenz. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Sander Arets, sorgte in der 11 für den Ausgleich für Oberwil. Marco Cueni erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Röschenz.

In der 59. Minute baute Colin Darms den Vorsprung für Röschenz auf zwei Tore aus (3:1). Die 64. Minute brachte für Oberwil den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Matthias Mächler. In der 68. Minute baute José Martin Blanco Perez den Vorsprung für Röschenz auf zwei Tore aus (4:2). In der Schlussphase kam Oberwil noch auf 3:4 heran. Gökhan Ünlü war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Röschenz erhielten Daniel Steiner (10.), Cyrill Christ (56.) und Lukas Jecker (92.) eine gelbe Karte. Bei Oberwil erhielten Matthias Mächler (69.) und Benjamin Keller (91.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Röschenz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 60 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Röschenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 40 Punkte bedeuten Rang 2. Röschenz hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Röschenz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kleinlützel (Rang 12). Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 6. Nach vier Siegen in Serie verliert Oberwil erstmals wieder.

Oberwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Riederwald (Platz 9). Das Spiel findet am 14. Mai statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Röschenz - FC Oberwil 4:3 (2:1) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 7. Marco Cueni 1:0. 11. Sander Arets (Penalty) 1:1.30. Marco Cueni 2:1. 59. Colin Darms 3:1. 64. Matthias Mächler 3:2. 68. José Martin Blanco Perez 4:2. 87. Gökhan Ünlü 4:3. – Röschenz: Daniel Steiner, Yannic Schnell, Colin Darms, Cyrill Christ, Nicola Staudt, Marco Cueni, Roberto Cerone, Lukas Jecker, Raphael Thomann, Jan Steingruber, José Martin Blanco Perez. – Oberwil: Tobias Hollinger, Thierry Geissmann, Timo Grütter, Fabio Zle, Dominic Boltshauser, Ivica Ohnjec, Sander Arets, Matthias Mächler, Deniz Kececi, Clifford Otieno Ouma, Erkan Tinas. – Verwarnungen: 10. Daniel Steiner, 56. Cyrill Christ, 69. Matthias Mächler, 91. Benjamin Keller, 92. Lukas Jecker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 08:06 Uhr.