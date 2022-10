3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri gewinnt deutlich gegen Zwingen Rossoneri gewinnt am Samstag zuhause gegen Zwingen 4:1. 22.10.2022, 22.49 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Servulo Da Silva Souza, der in der 7. Minute für Rossoneri zum 1:0 traf. Leandro Stasi erhöhte in der 30. Minute zur 2:0-Führung für Rossoneri. In der 65. Minute verwandelte Daniel Stegmüller erfolgreich einen Elfmeter und brachte Zwingen so auf 1:2 heran.

Rossoneri baute die Führung in der 87. Minute (Pino Busetti) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leandro Stasi in der 94. Minute, als er für Rossoneri zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zwingen sah Patrick Müller (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Dominik Studer (79.). Bei Rossoneri gab es vier gelbe Karten.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Rossoneri ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 24 geschossenen Toren Rang 6.

Die Abwehr von Zwingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Rossoneri unverändert. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Rossoneri hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Liestal. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Zwingen verlor zudem erstmals zuhause.

Zwingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Allschwil (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (26. Oktober) (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Zwingen 4:1 (2:0) - Bifang, Lausen – Tore: 7. Servulo Da Silva Souza 1:0. 30. Leandro Stasi 2:0. 65. Daniel Stegmüller (Penalty) 2:1.87. Pino Busetti 3:1. 94. Leandro Stasi 4:1. – Rossoneri: Raphael Aflalo Lopes Martins, Manuel Brogly, Mirco Melita, Carmelo Fontana, Francesco Rizzo, Shahir Hashem, Servulo Da Silva Souza, Erik Blakaj, Abisan Vasanthan, Daniel Anthony Reber, Leandro Stasi. – Zwingen: Yannic Heinlin, Patrick Müller, Steven Hänggi, Fabian Brunner, Dominique Tschabold, Nicola Spano, Cédric Colin, Sandro Schütz, Fesnik Jashari, Denojahn Ponnuthurai, Daniel Stegmüller. – Verwarnungen: 38. Carmelo Fontana, 79. Dominik Studer, 84. Daniel Anthony Reber, 89. Leandro Stasi, 90. Mirco Melita – Ausschluss: 85. Patrick Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 20:29 Uhr.

