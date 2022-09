3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri holt sich drei Punkte gegen Black Stars Sieg für Rossoneri: Gegen Black Stars gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2. 04.09.2022, 14.00 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Gleison Silva dos Santos für Rossoneri. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Black Stars fiel in der 38. Minute (Thiago Oliveira De Jesus Rosa). Gleison Silva dos Santos schoss Rossoneri in der 67. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Rossoneri stellte Leandro Stasi in Minute 74 her. In der Schlussphase kam Black Stars noch auf 2:3 heran. Eron Xheladini war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Rossoneri kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Black Stars erhielt: Eron Xheladini (59.)

In der Abwehr gehört Rossoneri zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.7 Tore pro Partie (Rang 1).

In der Regel kassiert Black Stars nicht so viele Tore wie gegen Rossoneri. Die total 3 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 3).

Rossoneri verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Für Rossoneri ist es der zweite Sieg in Serie. Rossoneri konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Stein. Das Spiel findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

In der Tabelle verliert Black Stars Plätze und zwar von Rang 1 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Black Stars erstmals wieder.

Black Stars tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Allschwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Black Stars 3:2 (1:1) - Bifang, Lausen – Tore: 12. Gleison Silva dos Santos 1:0. 38. Thiago Oliveira De Jesus Rosa 1:1. 67. Gleison Silva dos Santos 2:1. 74. Leandro Stasi 3:1. 88. Eron Xheladini 3:2. – Rossoneri: Raphael Aflalo Lopes Martins, Manuel Brogly, Gleison Silva dos Santos, Mirco Melita, Kristian Vokrraj, Francesco Rizzo, Alessio Santo, Davide Branca, Erik Blakaj, Shahir Hashem, Leandro Stasi. – Black Stars: Endi Zulic, Erin Shala, Resul Aliji, Aleksandar Sekulic, Darko Ristic, Samuel Sadulu Kinkela, Denis Zatko, Abiran Sambasivam, Eron Xheladini, Resul Naipi, Thiago Oliveira De Jesus Rosa. – Verwarnungen: 41. Alessio Santo, 59. Servulo Da Silva Souza, 59. Mirco Melita, 59. Eron Xheladini, 95. Raphael Aflalo Lopes Martins.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 13:57 Uhr.

