4. Liga, Gruppe 1 Samir Etemovic rettet Rheinfelden 1909 einen Punkt gegen Laufenburg-Kaisten Je ein Punkt für Rheinfelden 1909 und Laufenburg-Kaisten: Die Teams trennen sich 1:1 Für Rheinfelden 1909 ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen. 08.09.2022, 23.26 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Rheinfelden 1909 die Führung. Torschütze in der 6. Minute war Janis Senn. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Samir Etemovic traf in der 93. Minute für Laufenburg-Kaisten zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rheinfelden 1909 erhielten Samir Etemovic (80.), Tolga Deniz (84.) und Dario Meli (94.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Dashnor Hoti (1.), Ernest Pacak (75.) und Raphael Sigstein (76.).

Unverändert liegt Rheinfelden 1909 auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Rheinfelden 1909 hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Oberdorf (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 17. September statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Unverändert liegt Laufenburg-Kaisten auf Rang 10. Das Team hat zwei Punkte. Laufenburg-Kaisten hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Laufenburg-Kaisten geht es zuhause gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 17. September statt (20.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Laufenburg-Kaisten 1:1 (0:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 6. Janis Senn 0:1. 93. Samir Etemovic 1:1. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Emre Colak, Dominik Werka, Jonas Ammann, Besart Albert Rrahmani, Dario Meli, Yannic Baumann, Erik Ammann, Juan Castro Nunes, Eric Benz, Gianni Parrillo. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Alejandro Ritz, Antonio Fiore, Dashnor Hoti, Raphael Sigstein, Ernest Pacak, Vincenzo Fiore, Tiago Concalves Costa, Antonio Fiore, Janis Senn, Benjamin Etter. – Verwarnungen: 1. Dashnor Hoti, 75. Ernest Pacak, 76. Raphael Sigstein, 80. Samir Etemovic, 84. Tolga Deniz, 94. Dario Meli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 23:22 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.