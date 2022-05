3. Liga, Gruppe 1 Sandro Piatti führt Zwingen mit drei Toren zum Sieg gegen Black Stars Sieg für Zwingen: Gegen Black Stars gewinnt das Team am Samstag zuhause 7:2. 30.05.2022, 00.19 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Zwingen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Black Stars waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (28. Minute) und zum 2:4 (75. Minute).

Matchwinner für Zwingen war Sandro Piatti, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Zwingen waren: Sandy Sprunger (1 Treffer), Jonas Nussbaumer (1 Treffer), Daniel Stegmüller (1 Treffer) und Assuero Camporesi (1 Treffe.) einziger Torschütze für Black Stars war: Fitim Dauti (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Betim Dauti (67.) und Kayra Kocak (83.). Eine Verwarnung gab es für Zwingen, nämlich für Nicola Spano (33.).

Zwingen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Black Stars kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 64 Gegentore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Zwingen unverändert. 35 Punkte bedeuten Rang 7. Zwingen hat bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Zwingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Oberwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (13.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 4. Black Stars hat bisher 15mal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Black Stars verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Black Stars zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AC Rossoneri. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Zwingen - FC Black Stars 7:2 (2:1) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 21. Assuero Camporesi 1:0. 28. Fitim Dauti 1:1. 43. Sandro Piatti 2:1. 56. Jonas Nussbaumer 3:1. 62. Daniel Stegmüller 4:1. 75. Fitim Dauti 4:2. 81. Sandy Sprunger 5:2. 84. Sandro Piatti (Penalty) 6:2.89. Sandro Piatti 7:2. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Luca Labhart, Assuero Camporesi, Steven Hänggi, Sandy Sprunger, Jonas Nussbaumer, Denojahn Ponnuthurai, Nicola Spano, Sandro Schütz, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Black Stars: Gianfranco Ferrara, Arnis Kuci, Flynn Haller, Betim Dauti, Gzim Kryeziu, Diamant Berisha, Fitim Dauti, Ugur Tinas, Lorik Xheladini, Resul Naipi, Loris Saliji. – Verwarnungen: 33. Nicola Spano, 67. Betim Dauti, 83. Kayra Kocak.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 19:02 Uhr.