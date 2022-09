4. Liga, Gruppe 4 - Schwarz-Weiss gewinnt klar gegen Inter Basel

Unterricht für Schulkinder Nach Eklat am Esaf: Kanton entzieht dem Verein Russkij Basel die Bewilligung für Schul-Kurse

Der Verein Russkij Basel, der am Schwingfest-Umzug in Pratteln mit einem «Z» an einer Tracht Empörung hervorrief, bot Unterricht für Schulkinder aus beiden Basel an. Damit ist jetzt Schluss.