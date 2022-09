4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss setzt Siegesserie auch gegen Transmontanos fort Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen Transmontanos fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 17.09.2022, 22.39 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Nuno Miguel De Moura brachte Schwarz-Weiss 1:0 in Führung (4. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Laurin Van der Haegen in der 36. Minute. Er traf zum 2:0 für Schwarz-Weiss.

Bei Transmontanos erhielten Micael Manuel Pires (44.), Flávio Simäo Gomes Pacheco (63.) und Osvaldo Ramos (76.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Simeon Jackman (65.) und Ruben Boss (88.).

In der Defensive hat Schwarz-Weiss in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 18 erzielten Toren Rang 4.

Mit dem Sieg rückt Schwarz-Weiss um einen Platz nach vorne. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Schwarz-Weiss ist es der dritte Sieg in Serie. Schwarz-Weiss konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen US Olympia 1963 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

In der Tabelle verliert Transmontanos Plätze und zwar von Rang 10 auf 11. Das Team hat null Punkte. Transmontanos muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Transmontanos zuhause und einmal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FF Brüglingen Basel kriegt es Transmontanos als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - FC Schwarz-Weiss 0:2 (0:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 4. Nuno Miguel De Moura 0:1. 36. Laurin Van der Haegen 0:2. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Carlos Filipe Dias Cadime, Luis Filipe Florentino Dantas, Simâo Pedro Pereira Cunha, Micael Manuel Pires, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Luenderson Picanço Do Nascimento, Ivan Daniel Pires Soares, Osvaldo Ramos, Nuno Miguel Ribeiro Dos Santos, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Chris Minette, Fabio Perrotta, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Simeon Jackman, Nuno Miguel De Moura, Diego Jenni, Julian Tanner, Alessio Zarola, Linus Kneubühler. – Verwarnungen: 44. Micael Manuel Pires, 63. Flávio Simäo Gomes Pacheco, 65. Simeon Jackman, 76. Osvaldo Ramos, 88. Ruben Boss.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2022 22:24 Uhr.

