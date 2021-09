3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss siegt gegen Stein Schwarz-Weiss gewinnt am Sonntag zuhause gegen Stein 4:3. 20.09.2021, 10.41 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Sol Liechti, der in der 33. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 50. Minute, als Michael Weiss für Stein traf. Janis Wyss traf in der 63. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schwarz-Weiss.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Schwarz-Weiss stellte Luca Brunner in Minute 70 her. Ismet Ahmetovic baute in der 77. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (4:1). Nicola Weiss (78. Minute) liess Stein auf 2:4 herankommen. In der Schlussphase kam Stein noch auf 3:4 heran. Jan-Arjen Van Heel war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Stein sah Marco Schlatter (20.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Laneri (58.), Lirim Gashi (69.) und Kreshnik Muja (89.). Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Luca Brunner (35.) und Tobias Steinemann (72.).

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Schwarz-Weiss machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 3. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie. Schwarz-Weiss konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte NK Posavina. Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Stein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 9. Stein hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Stein geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Stein 4:3 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 33. Sol Liechti 1:0. 50. Michael Weiss 1:1. 63. Janis Wyss 2:1. 70. Luca Brunner 3:1. 77. Ismet Ahmetovic 4:1. 78. Nicola Weiss 4:2. 91. Jan-Arjen Van Heel 4:3. – Schwarz-Weiss: Sven Ramseyer, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Jan Sommer, Tobias Steinemann, Besian Bunjaku, Janis Wyss, Enis Akman, Sol Liechti, Luca Brunner. – Stein: Marco Schlatter, Jarmo Rüede, Fabian Näf, Maximilian Hessler, Silvan Ackermann, Lirim Gashi, Michael Weiss, Leonardo Toro, Daniel Lovric, Mateo Caktas, Nicola Weiss. – Verwarnungen: 35. Luca Brunner, 58. Luca Laneri, 69. Lirim Gashi, 72. Tobias Steinemann, 89. Kreshnik Muja – Ausschluss: 20. Marco Schlatter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Liestal - NK Posavina 7:2, FC Schwarz-Weiss a - FC Stein 4:3

Tabelle: 1. FC Liestal 5 Spiele/12 Punkte (18:7). 2. FC Münchenstein 4/10 (15:9), 3. FC Schwarz-Weiss a 5/10 (17:12), 4. AS Timau Basel 5/10 (21:6), 5. FC Rheinfelden 4/9 (8:6), 6. FC Lausen 72 4/7 (10:8), 7. NK Alkar 5/7 (11:8), 8. FC Allschwil 5/6 (12:14), 9. FC Stein 5/6 (18:15), 10. SC Münchenstein 4/4 (6:12), 11. NK Posavina 5/4 (9:20), 12. SV Muttenz 5/4 (6:15), 13. FC Amicitia Riehen 5/3 (9:19), 14. FC Reinach 5/2 (8:17).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 00:31 Uhr.