3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss und Münchenstein FC spielen 0:0 Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Schwarz-Weiss gegen Münchenstein FC gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz. 20.03.2022, 23.47 Uhr

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Rrap Cerkini (10.), Enis Akman (23.) und Noah Böni (61.). Eine Verwarnung gab es für Münchenstein FC, nämlich für Florian Moser (87.).

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Total liess das Team 23 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 2).

Das Unentschieden bedeutet für Schwarz-Weiss einen Sprung in der Tabelle.

26 Punkte bedeuten Rang 3.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Münchenstein FC hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Münchenstein FC in einem Auswärtsspiel mit SV Muttenz (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 0:0 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – keine Tore – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Elia Niederer, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Tobias Steinemann, Enis Akman, Janis Wyss, Patrick Ruas Dias, Sol Liechti, Senol Sengül. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Loris Lüdi, Luca Ritter, Matteo Saracino, Marco Di Benedetto, David Wenger, Thierry Vogel, James Riedberger, Fabio Di Benedetto, Nicolas Menz, Joel Scherrer. – Verwarnungen: 10. Rrap Cerkini, 23. Enis Akman, 61. Noah Böni, 87. Florian Moser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - NK Posavina 2:2, NK Alkar - SC Münchenstein 2:5, FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 0:0, FC Reinach - FC Amicitia Riehen 5:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 14 Spiele/37 Punkte (60:20). 2. FC Rheinfelden 1909 14/28 (34:22), 3. FC Schwarz-Weiss a 14/26 (36:23), 4. FC Liestal 14/26 (42:31), 5. FC Münchenstein 14/24 (41:34), 6. FC Reinach 14/20 (35:31), 7. FC Lausen 72 13/18 (33:28), 8. FC Allschwil 14/18 (32:31), 9. NK Alkar 14/17 (36:42), 10. SC Münchenstein 14/15 (20:38), 11. SV Muttenz 14/14 (20:31), 12. FC Stein 13/13 (39:38), 13. FC Amicitia Riehen 14/8 (25:51), 14. NK Posavina 14/8 (21:54).

