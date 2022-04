3. Liga, Gruppe 2 Schwarz-Weiss und NK Posavina spielen Remis Schwarz-Weiss und NK Posavina spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 23.04.2022, 22.16 Uhr

Schwarz-Weiss lag zwar über weite Strecken des Spiels (71 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Marko Topic und Mario Tomas ging NK Posavina bis in die 14. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Schwarz-Weiss darauf zu reagieren: Zunächst gelang Senol Sengül in der 42. Minute der Anschlusstreffer, Serge Müller sorgte schliesslich für den Ausgleich (75.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei NK Posavina für Ivan Radic (65.) und Marko Radic (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwarz-Weiss, Mahir Mulabdic (90.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.1 (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 5. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Münchenstein (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 13. NK Posavina hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für NK Posavina geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 1. Mai statt (16.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - NK Posavina 2:2 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Marko Topic 0:1. 14. Mario Tomas 0:2. 42. Senol Sengül 1:2. 75. Serge Müller 2:2. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Elia Niederer, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Enis Akman, Dario Zumsteg, Janis Wyss, Serge Müller, Noah Böni, Senol Sengül. – NK Posavina: Zeljko Mrkonjic, Antonio Gudelj, Marko Radic, Andrej Piljic, Filip Jurakic, Mario Tomas, Bonito Tokic, Marin Gudelj, Tomislav Duvnjak, Ivan Radic, Marko Topic. – Verwarnungen: 65. Ivan Radic, 80. Marko Radic, 90. Mahir Mulabdic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

