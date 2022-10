4. Liga, Gruppe 4 Schwarz-Weiss verliert gegen Seriensieger Türkgücü Basel – Ozan Erdikli mit Siegtor Türkgücü Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 09.10.2022, 03.11 Uhr

(chm)

Türkgücü Basel ging bis in die 27. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Ozan Erdikli in der 16. Minute und Eren Yagcioglu in der 27. Minute. Allerdings schaffte Schwarz-Weiss in der 41. Minute den Anschlusstreffer (Diego Jenni) und in der 47. Minute den Ausgleich (Linus Kneubühler). Der Siegtreffer fiel in der 64. Minute durch Ozan Erdikli.

Bei Schwarz-Weiss sah Fabio Perrotta (82.) die rote Karte. Gelb erhielt Julian Tanner (48.). Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Burak Akveran (33.), Hüseyin Akkaya (78.) und Abdurrahim Cam (84.).

Dass Türkgücü Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Türkgücü Basel durchschnittlich 3.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Türkgücü Basel bleibt Leader: Nach neun Spielen hat das Team 18 Punkte. Für Türkgücü Basel ist es der fünfte Sieg in Serie. Türkgücü Basel konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Türkgücü Basel bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FF Brüglingen Basel. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal zuhause gegen AS Timau Basel (Platz 4). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Türkgücü Basel 2:3 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 16. Ozan Erdikli 0:1. 27. Eren Yagcioglu 0:2. 41. Diego Jenni 1:2. 47. Linus Kneubühler 2:2. 64. Ozan Erdikli 2:3. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Chris Minette, Fabio Perrotta, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Diego Jenni, Julian Tanner, Alessio Zarola, Mattia Fahrländer, Matteo Calcich, Linus Kneubühler. – Türkgücü Basel: Mehmet Bakir Aktas, Arif Sen, Ozan Erdikli, Deniz Kaya, Hüseyin Akkaya, Bera Pasa Öztürk, Abdurrahim Cam, Nurallah Cagan, Emre Karatas, Erdem Yagcioglu, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: 33. Burak Akveran, 48. Julian Tanner, 78. Hüseyin Akkaya, 84. Abdurrahim Cam – Ausschluss: 82. Fabio Perrotta.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

