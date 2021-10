4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Birsfelden nach vier Niederlagen – Später Siegtreffer Erfolgserlebnis für Birsfelden: Nach vier Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag zuhause gegen Atletico Basel 3:2. 24.10.2021, 00.07 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Birsfelden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Milan Bussmann.

Den ersten Treffer der Partie hatte Dorian Perez in der 22. Minute für Birsfelden geschossen. Atletico Basel glich in der 55. Minute durch Egzon Krasniqi aus. In der 57. Minute war es erneut Egzon Krasniqi, der Atletico Basel mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Birsfelden glich in der 62. Minute durch Alessandro Vigliano aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Atletico Basel sah Christian Boder (83.) die rote Karte. Gelb erhielt Christian Boder (73.). Für Birsfelden gab es keine Karte.

Die Offensive von Birsfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Atletico Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 35 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 10).

Birsfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Birsfelden hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Birsfelden konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Birsfelden tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Arlesheim an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Mit der Niederlage rückt Atletico Basel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 9. Atletico Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Atletico Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Nordstern BS. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Landauer, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Atletico Basel 3:2 (1:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 22. Dorian Perez 1:0. 55. Egzon Krasniqi 1:1. 57. Egzon Krasniqi 1:2. 62. Alessandro Vigliano 2:2. 87. Milan Bussmann 3:2. – Birsfelden: Mesut Kül, Cédric Grüter, Ognjen Simonovic, Milan Bussmann, Samuel Lavater, Dorian Perez, Cyrill Rohrer, Jeyson Benitez Gomez, Besnik Krasniqi, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano. – Atletico Basel: Marcel Laaser, Ömer Aksu, Franz Reichenbach, Alexandre Humberto Maia do Nascimento, Sarmilan Balachandran, Sebastijan Drazetic, Nenad Ilic, Vladimir Kolesár, Talib Arifi, Ali Reza Nassuri, Mehmet Gencer. – Verwarnungen: 73. Christian Boder – Ausschluss: 83. Christian Boder.

Tabelle: 1. SC Binningen a 9 Spiele/22 Punkte (36:14). 2. FC Nordstern BS 9/21 (34:15), 3. FC Arlesheim 9/19 (41:20), 4. FC Ferad 9/18 (42:27), 5. FC Laufen b 9/16 (15:12), 6. FC Birsfelden 10/11 (25:27), 7. SC Steinen Basel a 9/10 (22:25), 8. FC Srbija 1968 9/10 (14:31), 9. FC Atletico Basel 10/10 (27:35), 10. SV Muttenz 9/8 (16:20), 11. SC Basel Nord 9/7 (17:38), 12. FC Polizei Basel 9/7 (26:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 00:03 Uhr.