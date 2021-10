4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Kleinhüningen im Showdown gegen Binningen – Nawid Gafuhrzada mit Siegtor Das zweitplatzierte Team Kleinhüningen hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Binningen auswärts 1:0 besiegt. 31.10.2021, 09.59 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Nawid Gafuhrzada in der 30. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Valentin Roos (55.), Yannick Bischof (67.) und Nawid Gafuhrzada (83.). Gelbe Karten gab es bei Binningen für Luca Wagner (43.) und Alessio Enrique Ferrara (48.).

In der Abwehr gehört Kleinhüningen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Der Sieg bringt Kleinhüningen an die Spitze Nach zehn Spielen hat das Team 25 Punkte. Es macht einen Platz gut. Kleinhüningen hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Kleinhüningen steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Allschwil (Platz 8) an. Die Partie findet am 20. März statt ( Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach der Niederlage muss Binningen die Tabellenführung abgeben. 22 Punkte bedeuten Rang 2. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Binningen steht nach der Winterpause daheim gegen AS Timau Basel (Platz 5) an. Zu diesem Spiel kommt es am 20. März ( Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: SC Binningen b - VfR Kleinhüningen 0:1 (0:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tor: 30. Nawid Gafuhrzada 0:1. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, Luca Wagner, Tim Klein, Huseyin Gürgün, Remo Hirschi, Nicholas Visconti, Benjamin Wirth. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Luca Schmid, Dimitri Wyss, Egzon Abazi, Luca Schwab, Yannick Bischof, Valentin Roos, Shuajb Destani, Nawid Gafuhrzada, Dean Ledermann. – Verwarnungen: 43. Luca Wagner, 48. Alessio Enrique Ferrara, 55. Valentin Roos, 67. Yannick Bischof, 83. Nawid Gafuhrzada.

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 10 Spiele/25 Punkte (27:14). 2. SC Binningen b 10/22 (39:14), 3. FC Türkgücü Basel 9/19 (36:19), 4. FC Schwarz-Weiss 9/18 (19:17), 5. AS Timau Basel 10/14 (24:26), 6. FF Brüglingen Basel 9/9 (21:23), 7. FC Bosna Basel 9/9 (15:23), 8. FC Allschwil 9/9 (20:22), 9. SC Steinen Basel b 9/7 (15:32), 10. US Bottecchia BS 9/7 (11:22), 11. FC Dardania 9/7 (26:41), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 10:57 Uhr.