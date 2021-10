4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Oberdorf im Showdown gegen Eiken Sieg für Oberdorf im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Freitag auswärts gegen den erstklassierten Verein Eiken 4:1. 09.10.2021, 14.02 Uhr

(chm)

Eiken ging zunächst in der 40. Minute in Führung, als Marc Troller zum 1:0 traf. In der 53. Minute gelang Oberdorf jedoch durch Jordan Hachenberger der Ausgleich. In der 59. Minute gelang Kai Leutwyler der Führungstreffer zum 2:1 für Oberdorf.

In der 64. Minute schoss Jan Weber Oberdorf mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Liam Wenger in der 77. Minute, als er für Oberdorf zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eiken. Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Kai Leutwyler (58.)

In der Defensive hat Oberdorf in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 22 geschossenen Toren Rang 5.

Dass Eiken so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Oberdorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Oberdorf hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberdorf daheim mit FC Diegten Eptingen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Trotz der Niederlage bleibt Eiken auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 18 Punkte auf dem Konto. Für Eiken war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Eiken verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Eiken auswärts mit SV Sissach (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Eiken - FC Oberdorf 1:4 (1:0) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 40. Marc Troller 1:0. 53. Jordan Hachenberger 1:1. 59. Kai Leutwyler 1:2. 64. Jan Weber (Penalty) 1:3.77. Liam Wenger 1:4. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Dan Wäfler, Silvan Saladin, Pascal Näff, Mazlum Kobulan, Roberto Rizza, Lawrence Roskosch, Heinz Gärtner, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Oberdorf: Dany Keiflin, Lars Lägeler, Stefan Gehrig, Filip Golubovic, Nicolas Gentsch, Andrea Pichler, David Spescha, Lucas Burri, Ramon Krattiger, Kai Leutwyler, Jan Weber. – Verwarnungen: 10. Roberto Rizza, 32. Fabian Wüthrich, 53. André Rickenmann, 58. Kai Leutwyler, 72. Mazlum Kobulan, 75. Sandro Schlatter, 91. Levin Häsler.

Tabelle: 1. FC Eiken 8 Spiele/18 Punkte (25:11). 2. FC Oberdorf 8/17 (22:9), 3. FC Frenkendorf 7/15 (22:16), 4. FC Pratteln 7/14 (22:13), 5. AC Virtus Liestal 7/12 (22:19), 6. FC Wallbach-Zeiningen 7/10 (18:18), 7. FC Kaiseraugst 7/9 (16:14), 8. FC Diegten Eptingen 7/7 (11:25), 9. FC Laufenburg-Kaisten 7/7 (12:14), 10. FC Rheinfelden 7/7 (11:15), 11. SV Sissach 7/4 (9:24), 12. AC Rossoneri 7/4 (5:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 13:59 Uhr.