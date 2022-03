4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Oberdorf im Showdown gegen Frenkendorf – Entscheidung in der Schlussminute Oberdorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Frenkendorf hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 27.03.2022, 08.45 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Oberdorf gelang Jordan Hachenberger in der 94. Minute. In der 36. Minute hatte Tiago José Soares Ribeiro Oberdorf in Führung gebracht. Der Ausgleich für Frenkendorf fiel in der 42. Minute durch Erik Blakaj.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frenkendorf gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Tiago José Soares Ribeiro (57.) und Numa Tschopp (77.).

Oberdorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 36 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Oberdorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 14 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Oberdorf seine Position an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 30 Punkte. Für Oberdorf ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Oberdorf in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Rheinfelden 1909. Diese Begegnung findet am 2. April statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst Frenkendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Frenkendorf erstmals wieder. Frenkendorf verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Frenkendorf in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SV Sissach. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Frenkendorf 2:1 (1:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 36. Tiago José Soares Ribeiro 1:0. 42. Erik Blakaj (Penalty) 1:1.94. Jordan Hachenberger 2:1. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Stefan Gehrig, Ramon Krattiger, Dimitri Spescha, Lucas Burri, Numa Tschopp, David Spescha, Ramon Hostettler, Liam Wenger, Tiago José Soares Ribeiro, Timothy Lückner. – Frenkendorf: Roy Gradl, Gianluca Padula, Simon Mirakaj, Eren Tasdelen, Giuseppe Colangelo, Denny Gari, Timo Patrik Helbling, Erik Blakaj, Claudio Vaz Barata, Boze Mijoc, Cyrill Ilg. – Verwarnungen: 45. Claudio Vaz Barata, 57. Tiago José Soares Ribeiro, 75. Gianluca Padula, 77. Numa Tschopp, 86. Timo Patrik Helbling, 92. Erik Blakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

