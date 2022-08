4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Reinach im Showdown gegen Therwil – Andri Brodmann mit Siegtor Das erstplatzierte Team Reinach hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Therwil zuhause 3:2 besiegt. 21.08.2022, 12.33 Uhr

(chm)

Reinach holte gegen Therwil zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Den Auftakt machte Ivan Darms, der in der 20. Minute für Therwil zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 41. Minute, als Lenard Bubendorf für Reinach traf. In der 46. Minute war es an Alessio Posocco, Therwil 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand stellte Andri Brodmann durch seinen Treffer für Reinach in der 53. Minute her. Andri Brodmann war es auch, der in der 57. Minute die 3:2-Führung für Reinach herstellte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Reinach für Linus Baumberger (56.), Fabian Huber (72.) und Mahir Hür (90.). Gelbe Karten gab es bei Therwil für Michael Roderer (26.), Luca Leone (72.) und Ivan Darms (74.).

Der Sturm von Reinach sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 1 Mal pro Partie.

In der Regel kassiert Therwil nicht so viele Tore wie gegen Reinach. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 9).

Reinach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Reinach hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Als nächstes tritt Reinach auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Oberwil zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 28. August statt (13.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Therwil liegt nach Spiel 3 auf Rang 11. Therwil hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Mit dem fünftplatzierten FC Ettingen kriegt es Therwil als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Reinach - FC Therwil 3:2 (1:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 20. Ivan Darms 0:1. 41. Lenard Bubendorf 1:1. 46. Alessio Posocco 1:2. 53. Andri Brodmann 2:2. 57. Andri Brodmann 3:2. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Yannick Stücklin, Sven David, Yannick Strub, Mahir Hür, Andri Brodmann, Linus Baumberger, Alessio Gonzalez, Floriano Calo. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Tom Walther, Michael Roderer, Luca Leone, Yanic Fläcklin, Jannis Reimer, Yves Hunziker, Michel Rohrbach, Ivan Darms, Alessio Posocco. – Verwarnungen: 26. Michael Roderer, 56. Linus Baumberger, 72. Fabian Huber, 72. Luca Leone, 74. Ivan Darms, 90. Mahir Hür.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 12:31 Uhr.