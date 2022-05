4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Therwil nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Therwil: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am 09.05.2022, 10.43 Uhr

(chm)

Samstag

auswärts gegen Riederwald 4:0.

Das Tor von Jannis Reimer in der 8. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Therwil. Mit einem weiteren Tor sorgte Jannis Reimer in der 21. Minute für das 2:0 für Therwil. Therwil erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch Samuel Manero weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Renato Zingg in der 53. Minute, als er für Therwil zum 4:0 traf.

Bei Riederwald erhielten Loyan Geryare (55.), Yannis Grun (57.) und Marc Spies (73.) eine gelbe Karte. Bei Therwil erhielten Jannis Reimer (43.) und Benjamin Meier (75.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Therwil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Therwil die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Riederwald ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 54 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 9).

Mit dem Sieg liegt Therwil neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. 15 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Kleinlützel. Therwil hat bisher fünfmal gewonnen und 13mal verloren.

Therwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Brislach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Riederwald hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Riederwald geht es auswärts gegen FC Oberwil (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Riederwald - FC Therwil 0:4 (0:3) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 8. Jannis Reimer 0:1. 21. Jannis Reimer 0:2. 28. Samuel Manero 0:3. 53. Renato Zingg 0:4. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Matthias Hänggi, Colin Christ, David Milosevic, Yannis Grun, Loyan Geryare, Karim Schäfer, Marc Spies, Julian Henz. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Michael Roderer, David Flückiger, Luca Leone, Adrian Kilchherr, Michel Rohrbach, Jannis Reimer, Renato Zingg, Samuel Manero, Joel Meister. – Verwarnungen: 43. Jannis Reimer, 55. Loyan Geryare, 57. Yannis Grun, 73. Marc Spies, 75. Benjamin Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:40 Uhr.