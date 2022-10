4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Türkgücü Basel im Showdown gegen Steinen Basel – Eren Yagcioglu mit drei Toren Türkgücü Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Steinen Basel hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1 02.10.2022, 23.26 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Türkgücü Basel: Eren Yagcioglu brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Türkgücü Basel baute in der 16. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Eren Yagcioglu. Nur vier Minuten später traf Eren Yagcioglu erneut, so dass es in der 20. Minute 3:0 für Türkgücü Basel hiess.

Edi Basha verkürzte in der 29. Minute den Rückstand von Steinen Basel auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fatih Ufuk in der 40. Minute, als er für Türkgücü Basel zum 4:1 traf.

Bei Steinen Basel sah Tim Schneider (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Tim Schneider (68.) und Edi Basha (72.). Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Emre Karatas (72.) und Abdurrahim Cam (72.).

Dass Türkgücü Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Türkgücü Basel durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Steinen Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 7).

Der Sieg bringt Türkgücü Basel an die Spitze Das Team hat nach acht Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Türkgücü Basel hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Für Türkgücü Basel geht es auswärts gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Steinen Basel zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 5. Für Steinen Basel war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Steinen Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Steinen Basel wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das viertplatzierte Team AS Timau Basel, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - SC Steinen Basel 4:1 (4:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 2. Eren Yagcioglu 1:0. 16. Eren Yagcioglu 2:0. 20. Eren Yagcioglu 3:0. 29. Edi Basha 3:1. 40. Fatih Ufuk 4:1. – Türkgücü Basel: Görkem Sekmen, Bera Pasa Öztürk, Ozan Erdikli, Deniz Kaya, Muhammet Yilmaz, Emre Karatas, Abdurrahim Cam, Nurallah Cagan, Fatih Ufuk, Salih Öztürk, Eren Yagcioglu. – Steinen Basel: Leandro Martins Lopes, Davide Russo, Cédric Buser, Pavel Bakashin, Tobias Saladin, Josué Mabiala, Jorge Lopez Sanchez, Antonio Russo, Edi Basha, Tim Schneider, Antonio Manuel Gomes De Castro. – Verwarnungen: 68. Tim Schneider, 72. Emre Karatas, 72. Abdurrahim Cam, 72. Edi Basha – Ausschluss: 85. Tim Schneider.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

