Frauen 3. Liga Sieg und erste Punkte für Breitenbach gegen Bubendorf Breitenbach siegt auswärts 3:1 gegen Bubendorf im zweiten Spiel der Saison. 28.08.2022, 19.23 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Léa Küng für Breitenbach. In der 10. Minute traf sie zum 1:0. Léa Küng war es auch, die in der 27. Minute Breitenbach weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Dank dem Treffer von Nina Waldmeier (37.) reduzierte sich der Rückstand für Bubendorf auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Manon Stich für Breitenbach auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Breitenbach liegt nach Spiel 2 auf Rang 4. Für Breitenbach geht es daheim gegen SV Muttenz (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

In der Tabelle steht Bubendorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Auf Bubendorf wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das fünftplatzierte Team FC Telegraph BS, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Breitenbach 1:3 (1:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 10. Léa Küng 0:1. 27. Léa Küng 0:2. 37. Nina Waldmeier 1:2. 82. Manon Stich 1:3. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Ramona Thommen, Laila Redjepov, Nina Waldmeier, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Sarina Antonutti, Erlisa Ibraimi. – Breitenbach: Lia Spaar, Flavia Wehrli, Fabienne Stalder, Leonie Marolf, Celine Marani, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich, Vanessa Brunner, Léa Küng, Gianna Stücklin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

