3. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für FC Liestal gegen Alkar Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt FC Liestal auswärts gegen Alkar 3:0. 30.08.2021, 00.43 Uhr

In der 56. Minute schoss Patrick Rudin FC Liestal mittels Elfmeter in Führung (1:0). Das Eigentor von Filip Duspara (79. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für FC Liestal. Das letzte Tor der Partie erzielte Alex Riccio, der in der 93. Minute die Führung für FC Liestal auf 3:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Alkar für Filip Duspara (23.), Ivan Tunjic (52.) und Josip Tunjic (92.). Gelbe Karten gab es bei FC Liestal für Mario Fellmann (61.) und Kerim Bunic (77.).

FC Liestal liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt FC Liestal in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Allschwil aus. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Alkar steht mit null Punkten auf Rang 14. Für Alkar geht es auswärts gegen FC Schwarz-Weiss a weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: NK Alkar - FC Liestal 0:3 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 56. Patrick Rudin (Penalty) 0:1.79. Eigentor (Filip Duspara) 0:2.93. Alex Riccio (Penalty) 0:3. – Alkar: Darko Pavic, Fabian Forestier, Filip Duspara, Daniel Dujmovic, Marinko Sucic, Dominik Krnjic, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Simon Horvat, Bogdan-florin Plescan, Zeljko Madzarevic. – FC Liestal: Mark Riccio, Mario Lenzin, Claudio Vanne, Alex Riccio, Brian Wunderlin, Sandro Heer, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Mario Fellmann, Robby Enz, Gaston Brawand. – Verwarnungen: 23. Filip Duspara, 52. Ivan Tunjic, 61. Mario Fellmann, 77. Kerim Bunic, 92. Josip Tunjic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - SC Münchenstein 4:1, NK Alkar - FC Liestal 0:3

Tabelle: 1. FC Allschwil 2 Spiele/6 Punkte (9:2). 2. FC Rheinfelden 2/6 (4:2), 3. FC Lausen 72 2/4 (7:6), 4. FC Münchenstein 2/4 (6:5), 5. FC Amicitia Riehen 2/3 (6:4), 6. SC Münchenstein 2/3 (4:6), 7. AS Timau Basel 2/3 (6:4), 8. FC Liestal 2/3 (4:4), 9. FC Schwarz-Weiss a 2/3 (5:5), 10. FC Stein 2/3 (10:8), 11. FC Reinach 2/1 (4:7), 12. SV Muttenz 2/1 (4:5), 13. NK Posavina 2/0 (4:11), 14. NK Alkar 2/0 (2:6).

